Streik in Waiblingen: Diese Kitas und Betreuungen bleiben am Mittwoch (8.3.) zu

Am internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März 2023, ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf – und davon sind auch die Kitas sowie die städtischen Ganztagsbetreuungen (GTB) an den Grundschulen in Waiblingen betroffen. Laut Pressemitteilung der Stadt sind zwei Ganztagsbetreuungen sogar komplett geschlossen, in anderen fällt zumindest die Frühbetreuung oder die Spätbetreuung aus. Allerdings gibt es auch Grundschulen, wo das Betreuungsangebot komplett geöffnet hat. An den Waiblinger Kitas wurde in diesem Jahr bereits am 28. Februar gestreikt.

Hier eine Übersicht zu den Ganztagsbetreuungen (GTB):

GTB an der Grundschule Beinstein: geöffnet.

GTB Comeniusschule: Streik, geschlossen.

GTB Friedensschule Neustadt: keine Frühbetreuung, Notbetreuung im MBE-Block (Mittagsbetreuung mit Mittagessen) bis 15.30 Uhr, kein Nachmittag, kurz NM (keine Spätbetreuung).

GTB Lindenschule Hohenacker: Streik, geschlossen.

GTB Rinnenäckerschule in Waiblingen-Süd: geöffnet.

GTB Salier-Grundschule 1, Korber Höhe: kein NM (keine Spätbetreuung).

GTB Salier-Grundschule 2, Korber Höhe: Frühbetreuung findet statt, Notbetreuung im MBE-Block bis 15.30 Uhr, kein NM (keine Spätbetreuung).

GTB Schillerschule Bittenfeld: geöffnet.

GTB Staufer-Grundschule, Kernstadt: geöffnet.

GTB Wolfgang-Zacher-Schule, Kernstadt: geöffnet.

So sieht es bei den Kitas in Waiblingen und den Ortschaften aus: