Streik in zwei Ländern: Waiblinger Gruppe um Pfarrer Bauer sitzt in Israel fest

Der deutschlandweite Mega-Streik von Bus, Bahn und Flughafen am Montag, 27. März 2023, hat sich auch auf eine rund 20-köpfige Reisegruppe der evangelischen Kirchengemeinde Neustadt-Hohenacker-Bittenfeld ausgewirkt. Joachim Bauer, Pfarrer von Neustadt, wollte eigentlich mit den Teilnehmern aus Neustadt und Hohenacker nach acht Tagen in Israel genau an jenem Montag zurückfliegen – bis die Nachricht kam, dass der Flug nach Frankfurt am Main gestrichen ist. Die nächste Möglichkeit zum Flug in die Heimat hätte am Dienstag bestanden – aber für diesen Tag drohte in Israel eine Fortsetzung des Generalstreiks.

Am Montag wurde auch in Israel gestreikt

Der Dachverband der dortigen Gewerkschaften hatte am Montag dazu aufgerufen, aus Protest gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Damit war auch der internationale Flughafen lahmgelegt. Erst am Montagabend wurde der Generalstreik für beendet erklärt, nachdem Netanjahu die Reform vorerst stoppte.

Gruppe behilft sich mit Galgenhumor

„Beim Frühstück herrschte täglich neu Anspannung und es gab immer wieder neue Hiobsbotschaften: wieder keine Rückflugmöglichkeit“, schildert Pfarrer Joachim Bauer die Lage der vergangenen Tage. Trotzdem habe die Gruppe die immer wieder verschobenen Rückflugmöglichkeiten mit Galgenhumor genommen: So wurde laut dem evangelischen Pfarrer zum Beispiel diskutiert, ob die Gruppe „durch die Luft mit einem fliegenden Teppich, über Land mit dem Wüstenschiff oder vielleicht doch über Wasser“ mit dem Stand-up-Paddle (SUP) nach Hause gehen könnte.

Glücklicherweise konnte die Reisegruppe in ihrem Hotel bleiben. „Der fachkundige Guide und der souveräne Busfahrer durften weiter begleiten“, berichtet Joachim Bauer. Die Gruppe habe das Beste aus den weiteren „geschenkten“ Tagen gemacht – und erkundete weitere Sehenswürdigkeiten in Israel sowie den Palästinensergebieten.

Die Reisegruppe war am Montag, 20. März, nach Israel gekommen. Angelegt war das Ganze als Bildungsreise, die sich mit den Lebensverhältnissen in Israel und den Palästinensergebieten beschäftigt. „Ich mache alle zwei Jahre eine Studienreise“, sagt Joachim Bauer. Diese führte ihn in diesem Jahr allerdings das erste Mal nach Israel.

Wegen Corona um ein Jahr verschoben

In früheren Jahren ging es nach Sizilien oder Rom, einmal war die Gruppe auch auf den Spuren Martin Luthers unterwegs. Die Israelreise sollte eigentlich schon 2022 stattfinden – wegen Corona wurde sie allerdings verschoben. Aufgrund der Planung in der Pandemiezeit blieb die Zahl mit rund 20 Teilnehmern auch niedriger, als es Pfarrer Joachim Bauer aus früheren Jahren gewohnt war.

Die unfreiwillige Verlängerung des Aufenthalts bedeutete für manche auch, dass sie nicht pünktlich an ihrer Arbeitsstelle sein konnten. Etwa fünf Leute, sagt Joachim Bauer, hätten mit ihren Firmen Kontakt aufnehmen müssen. Eine Person musste von Israel aus berufliche Termine absagen.

Rückflug für Freitagfrüh geplant

Am Dienstagnachmittag gab es schließlich einen Hoffnungsschimmer: Ein Rückflug für Freitag, 31. März, wurde in Aussicht gestellt. Am Mittwoch konnte der evangelische Pfarrer von Neustadt dann schließlich die Tickets für den Rückflug buchen. Abflug: 4.50 Uhr in der Früh.