Streik und Demo am Dienstag in Waiblingen: Buslinien 208 und 218 betroffen

Am Dienstag, 28. Februar, wird in Waiblingen gestreikt. Der Bezirk Stuttgart der Gewerkschaft Verdi ruft zu einer öffentlichen Kundgebung und Demonstration auf. Anlass ist die aktuelle Tarifrunde im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Es wird mit 250 bis 400 Teilnehmende gerechnet, so die Stadt Waiblingen. Diese bestätigt die Anmeldung der Versammlung.

Der OVR (Omnibus-Verkehr Ruoff) weist darauf hin, dass es während der Demo von circa 10.15 bis 11.30 Uhr zu Verzögerungen und Wartezeiten auf den Bus-Linien 208 und 218 kommt - insbesondere im Bereich Innenstadt/Altstadt, Marktgasse und Fronackerstraße. „Verspätungen sind möglich“, schreibt der OVR. Fahrgäste werden gebeten, eine längere Reisezeit einzuplanen.

Route der Kundgebung durch Waiblingen

Die Kundgebung startet um 10 Uhr auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz in Waiblingen. Danach geht es nach Angaben der Stadt Waiblingen weiter über den Postplatz zur Kurzen Straße vor das Waiblinger Rathaus, wo eine etwa 15-minütige Kundgebung geplant ist. Weiter wird der Demonstrationszug zum Marktplatz bis zum Beinsteiner Tor, danach in die Weingärtner Vorstadt zum Stadtgraben ziehen.

Die Route führt weiter in die Fronackerstraße sowie durch die Untere Lindenstraße, die Albert-Roller-Straße zurück in die Fronackerstraße über den Postplatz zum Zeller-Platz. Dort wird die Abschlusskundgebung stattfinden. Das Ende der Demonstration ist gegen 12 Uhr geplant.