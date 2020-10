Streik: Welche Kitas und Ganztagsbetreuungen in Waiblingen sind am Mittwoch geschlossen?

Von den Streiks im öffentlichen Dienst, zu denen die Gewerkschaft Verdi für diese Woche aufgerufen hat, sind am Mittwoch, 7. Oktober, auch Kitas und Grundschulen in Waiblingen betroffen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.

Für städtische Kindertageseinrichtungen hat der Fachbereich Bildung und Erziehung für Mittwoch folgende Notdienstregelung festgelegt (wobei wegen Corona keine Gruppen gemischt werden dürfen):