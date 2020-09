Eigentlich hätte in diesen Tagen in Bittenfeld der neue Naturkindergarten „Wurzelino“ den Betrieb aufnehmen sollen. Zwischen Wald und Obstbäumen hätten 15 Kinder an fünf Tagen die Woche gespielt und die Umgebung erkundet. Gestartet ist jetzt nur eine verkleinerte Spielgruppe – an drei Tagen auf einer Wiese neben der Schillerschule. Grund: Einige Stücklesbesitzer waren der Idee nicht wohlgesinnt. Kinder und Erzieherinnen haben das Nachsehen. Fast hätte der Naturschutz die Pläne sogar ganz zu