„Palmischbirnen, ideal zum Schnapsen, kostenlos abzugeben in Waiblingen-Beinstein“: Das ist einer von derzeit drei Einträgen in der Waiblinger Streuobstwiesen-Börse. Ein weiterer Nutzer will eine Streuobstwiese in der Nähe von Bittenfeld pachten, der Dritte sucht Äpfel, Birnen, Quitten und gegebenenfalls Nüsse zum Pflücken, idealerweise in der Nähe von Hegnach. Solche Anzeigen in der kostenlosen Plattform sind ganz im Sinne von Klaus Läpple, dem Abteilungsleiter Umwelt bei der Stadt