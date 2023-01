Streuobstwiesen-Stückle in Waiblingen dürfen keine "Partyzonen" sein

Wer im Rems-Murr-Kreis einmal durchatmen will, geht entweder in den Wald oder auf einen Spaziergang durch die Streuobstwiesen. Doch in der Kulturlandschaft der Äpfel und Zwetschgen ist nicht alles so idyllisch, wie es scheint. Es gibt Streit um ausgebaute Gartenhäuschen und ausufernde Freizeitnutzung privater Stückle, die im Landschaftsschutzgebiet liegen. Missstände wie diese gibt es auch in Waiblingen. Die Stadt will mit Augenmaß dagegen vorgehen - infolge Personalmangels kann sie ohnehin nicht alles kontrollieren.

Für Landschaftsschutzgebiete gelten strenge Regeln. Eigentlich dürfen dort nicht einmal Zäune oder Hütten für Rasenmäher errichtet werden. Die Realität sieht anders aus: Besonders am Rand der Waiblinger Ortschaften kommt es zu Konflikten. Mit festgemauerten Grills und lauter Musik werden manche Gebiete in halbe Partyzonen verwandelt, in denen kaum noch ein Grashalm wachse, berichtet Baubürgermeister Dieter Schienmann. In einem Fall hat eine Anwohnerin bereits mit einer Klage gedroht, sollte die Stadt nicht dagegen vorgehen.

Einst erlaubte Häuser wurden ausgebaut

Manche Neu-Eigentümer oder Pächter von Grundstücken machen nach einer Phase der Euphorie die Erfahrung, dass die Stücklespflege Arbeit macht. So bieten manche Wiesen mit herumstehenden blauen Fässern und zerfetzten Gewächshausfolien einen unschönen Anblick. Manche Geschirrhütte wurde ohne Genehmigung zu einer Art Ferienhaus ausgebaut. „Ich weiß auch von welchen, in denen gewohnt wird.“ In der Nachkriegszeit waren die festen Häuschen erlaubt, wurden später angesichts gehobener Wohnansprüche aber noch erweitert. Bestandsschutz hat nur das, was einmal genehmigt wurde.

„Einen Gartenhaus-Beauftragten brauchen wir nicht“

Gesetzlich steht die Stadt in der Pflicht, Auswüchse zu unterbinden. Nichts zu unternehmen, kommt als Option daher nicht infrage. Indes forderte die CDU im Gemeinderat, vorgesehene neue Stellen bei der Baurechtsbehörde zu streichen. Mit Erfolg. „Einen Gartenhaus-Beauftragten brauchen wir nicht“, brachte es Fraktionschef Peter Abele auf den Punkt. Die bisherige Praxis sei in Ordnung. Baubürgermeister Dieter Schienmann hingegen versichert, er wolle auch keine Person einstellen, die die Streuobstwiesen nach möglichen Verstößen durchforstet und gegen diese vorgeht. Dafür würde eine Stelle wohl auch nicht reichen. Ganz allgemein brauche die Baurechtsbehörde Verstärkung – nicht nur, aber auch für diese Pflichtaufgabe.

Verbote schädlich für die Landschaftspflege?

Leutenbacher Obst- und Gartenbauvereine haben zum Dialog mit der Politik aufgerufen, weil die Regeln in Landschaftsschutzgebieten zu streng seien, die Nutzung der Stückle endgültig unattraktiv werde – und die Wiesen langfristig verwahrlosten. Der Waiblinger Baubürgermeister kann die Kritik insofern nachvollziehen, als die Nutzer zumindest eine Möglichkeit bräuchten, ihre Geräte abzustellen, zumal die wenigsten zu Hause Platz dafür hätten. Persönlich habe er auch nichts gegen Stücklesbesitzer. Andererseits müsse die Stadt für die Einhaltung der Gesetze sorgen. Sein Rat: Wer ein Stückle kaufen möchte, sollte sich vorher auf dem Rathaus informieren, was erlaubt ist. Jeder kann zudem online auf den Karten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) nachsehen, ob sein Gütle im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Waiblinger müssen wohl eher nicht fürchten, dass systematisch nach Grillstellen, Trampolinen und Terrassen gefahndet wird. Als Freibrief für Wildwuchs sollte das aber nicht missverstanden werden.