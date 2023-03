Strom und Gas in Waiblingen: Wechsel aus der Grundversorgung wieder möglich

Wegen der sprunghaft gestiegenen Energiekosten seit dem russischen Überfall auf die Ukraine war ein Wechsel in andere Strom- oder Gastarife zeitweise schwierig. Inzwischen bewegt sich auf dem Markt wieder mehr. Die Stadtwerke Waiblingen nehmen zwar noch keine Neukunden auf. Aber: Wer bislang Strom oder Gas in der Grundversorgung bezieht, kann nun wieder in einen etwas günstigeren Tarif wechseln – beim Strom sogar in einen Öko-Tarif.

Kosten bewegen sich auf Niveau der Strompreis-Bremse

Seit 1. Januar bieten die Stadtwerke, die in Waiblingen Grundversorger sind, für Bestandskunden Ökostrom zum Verbrauchspreis von 42,85 Cent pro Kilowattstunde an (Grundpreis 130,90 Euro pro Jahr). Bis 31. Dezember 2023 gilt eine Preisgarantie für diesen „toptarif-Klima online“.

Kunden, die bislang Grundversorgung erhalten und dafür seit Januar 2023 pro Kilowattstunde 44,10 Cent zahlen (Grundpreis 154,70 Euro), dürfen in den günstigeren „toptarif“ wechseln, bestätigen die Stadtwerke auf Anfrage.

Wer bisher schon den Ökostrom-Tarif hat, zahlt weiterhin einen Verbrauchspreis von 40,22 Cent, also noch mal etwas weniger.

Die Kosten bewegen sich damit auf dem Niveau der Strompreis-Bremse der Bundesregierung oder leicht darüber: Seit Januar liegt der Deckel bei 40 Cent pro Kilowattstunde „für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs – in der Regel gemessen am Vorjahr“, so der Bund.

„Wir prüfen stetig die Marktsituation“

Wann auch Neukunden wieder zu den Stadtwerken wechseln können, ist unklar. „Stand heute können wir hierfür kein Datum nennen“, heißt es vom Unternehmen. „Grundsätzlich würden wir gerne jedem Interessenten ein Angebot machen wollen. Wir prüfen hierfür stetig die Marktsituation und werden, sobald es diese zulässt, handeln.“

Kürzlich hat beispielsweise das Remstalwerk begonnen, seine Warteliste an Interessierten abzuarbeiten. Das Unternehmen ist allerdings kein Grundversorger. Strom-Verbrauchspreis in Kernen, Remshalden, Winterbach und Urbach hier: rund 38 Cent/kWh.

Bei Ökostrom-Tarifen finden sich für Waiblingen in bekannten Vergleichsportalen auch Angebote, die ein paar Cent weniger pro Kilowattstunde kosten als bei Stadtwerken oder Remstalwerk. Dafür fördert das Waiblinger Unternehmen etwa „innovative Energiewende-Projekte“, heißt es auf der Internetseite. Der Tarif ist mit dem „OK Power“-Gütesiegel des Freiburger Vereins Energievision zertifiziert. Er fördere „in besonderem Maße die Energiewende“, heißt es im aktuellen Zertifikat.

Und: „Gemäß dem Kriterium der Neuanlagenförderung erfolgt die Unterstützung der Energiewende, indem der Ausbau der erneuerbaren Kraftwerke beschleunigt und mind. ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten Kraftwerken erzeugt wird.“

Gas in Waiblingen: 50 Euro sparen durch Wechsel aus der Grundversorgung

Günstiger kann es auch für Gas-Kunden der Stadtwerke werden: Im „toptarif-Gas online“ gelten für Neuabschlüsse seit 1. Januar 2023 - bei Preisgarantie bis Ende des Jahres - ein Grundpreis von 107 Euro/Jahr und ein Arbeitspreis von 16,22 Cent/kWh, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Der Wechsel aus der Grundversorgung ist auch hier wieder möglich: Hier liegen die Kosten aktuell bei 160,50 Euro Grundpreis und 16,88 Cent Arbeitspreis. Allein beim Grundpreis können Tarifwechsler demnach über 50 Euro sparen.

Der Gaspreispreisdeckel der Bundesregierung liegt bei 12 Cent pro Kilowattstunde „für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs“.

Wann beim Erdgas wieder Neukunden aufgenommen werden, können die Stadtwerke Waiblingen derzeit nicht sagen.