Update zum Stromausfall in der Nacht von Mittwoch, 10. Februar 2021, auf Donnerstag, 11. Februar 2021, in Neustadt und in Hohenacker: Die Stadtwerke Waiblingen haben sich nun auf Anfrage unserer Zeitung gemeldet und erläutern, warum der Strom weg war. Betroffen war übrigens auch die Korber Höhe.

Ereignet hat sich das Ganze nach Mitternacht. Das zeigen Einträge in der öffentlichen Facebookgruppe "Du weißt, dass Du Waiblinger bist, wenn...", die rund 6000 Mitglieder hat. "Neustadt,