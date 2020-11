Stromausfall in Waiblingen-Hohenacker, Neustadt, Galgenberg und auf der Korber Höhe am Mittwochabend (11.11.)

Am Mittwochabend (11.11.) meldeten gegen 19 Uhr etwa 70 Haushalte über das Portal "störungsauskunft.de" einen Stromausfall in in Waiblingen-Hohenacker sowie in Teilen von Waiblingen-Neustadt und den Gebieten Korber Höhe und Galgenberg. Auch auf Facebook wurde darüber diskutiert.

Nach Angaben der Stadtwerke Waiblingen konnte die Störung schnell behoben werden. Die Ursache sei ein defektes 20 kV Kabel gewesen. Diese werden meistens in Mittelspannungsnetzen zur Verteilung der elektrischen Energie auf Strecken im Bereich einiger Kilometer bis zu 100 km eingesetzt.