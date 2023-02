Stuttgarter Vesperkirche: Azubis von Stihl aus Waiblingen packen an

Ein warmes Mittagessen für alle, das gibt es in der Vesperkirche in Stuttgart. Auch viele Obdachlose und andere Bedürftige kommen hierher. Um den Bedarf zu decken, sind ehrenamtliche Helfer nötig. Auch Azubis von Stihl packen hier mit an. Die Auszubildenden des Waiblinger Motorsägenherstellers konnten sich freiwillig melden, um ehrenamtlich bei der Vorbereitung des täglichen Mittagessens mitzuhelfen. „Tatsächlich haben fast alle zugesagt“, sagt die Ausbildungsleiterin Ivesa Buchholz.

Die Idee stehe „im sozialen Kontext“ und solle den Blick über das Unternehmen hinaus erweitern. „Es geht einfach auch um einen Perspektivwechsel und das Kennenlernen von anderen Lebensqualitäten“, erklärt Buchholz.

Über vier Wochen hinweg kommen verschiedene Azubi-Gruppen aus Waiblingen je einmal in die Leonhardskirche. Am Dienstag sind fünf Auszubildende und eine Werkstudentin vor Ort. Alle lernen bei Stihl im ersten Lehrjahr Industriemechaniker. Der 17-jährige Dennis Eydt findet die Idee der Vesperkirche „sehr, sehr wichtig“. Er nehme das Angebot als Chance wahr, mehr über andere Menschen und Kulturen zu lernen. Ihn überrascht, wie viele Essensgäste gekommen sind.

Seine Schicht beginnt mit der Annahme von benutztem Geschirr, wechselt am Mittag zum Abräumen der Tische und anschließend zur Ausgabe von Essen. „Die Auszubildenden wechseln zwischen den Stationen, um mehrere Eindrücke zu bekommen“, sagt Ausbildungsleiterin Buchholz.

Eine weitere Aufgabe der Azubis ist das Packen von Vesperpaketen, in denen sich Käse oder Wurstbrote befinden, so Yvette Grün, die in der Unternehmenskommunikation für Stihl tätig ist. Das Vesper wird den Gästen zusätzlich zu dem warmen Mittagessen mitgegeben.

Für die Vorbereitung brauche es um die 35 Mitarbeiter, denn „pro Tag werden durchschnittlich 700 Menschen versorgt“, sagt Grün. Das Essen koste nur einen Euro und vorbeikommen könne jeder.

Erstes Mal Ehrenamt, aber vielleicht nicht das letzte Mal

Dass die Vesperkirche ihr Essensangebot jeden Tag zur Verfügung stellt, bemerkt auch der Azubi Sina Hasani: „Es ist alles sehr gut vorbereitet.“ Der 17-Jährige sagt, er sei in erster Linie neugierig auf die Menschen und den Ablauf gewesen und habe deswegen zugesagt, in der Vesperkirche zu helfen. Es sei das erste Mal, dass er sich ehrenamtlich engagiere, nun könne er sich aber vorstellen, es wieder zu machen.

Die Einführung eines „sozialen Aspekts“ sei bereits länger in Überlegung, berichtet die Ausbildungsleiterin Ivesa Buchholz. In Zukunft solle es mehrere solcher Angebote für die Stihl-Lehrlinge geben. Das nächste sei schon in Planung: dieses Mal für die Dual-Studierenden in Zusammenarbeit mit der Diakonie. Das Projekt mit der Vesperkirche sei nur der Anfang und die „Pilot-Umsetzung“ gewesen.