Der Automobilclub Europa will nicht zur alten StVO zurück. Dies lehnt der ACE aus Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit ab. Mit rund 630 000 Mitgliedern ist der ACE nach dem ADAC der zweitgrößte Automobilclub in Deutschland. Seine Wurzeln hat der ACE in den Gewerkschaften. „Der Club verknüpft sein Bekenntnis zum Auto mit der Idee von einer ganzheitlichen Mobilität unter Einbeziehung aller Verkehrsmittel“, heißt es im Leitbild des ACE.

Was empfehlen Sie