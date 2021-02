Seit einem Jahr gibt es den Fair-Teiler in Hohenacker. Ein Schrank an der Gemeindehalle, in welchem Lebensmittel gelagert werden, die andere aussortiert haben. Anfangs gab es ein paar Schwierigkeiten, so Susanne Hanus, die sich zusammen mit Eva Lutz und Sabine Hogh um den Schrank kümmert. Die Sorge war natürlich auch, dass der Schrank mit den aussortierten Lebensmitteln nicht angenommen wird.

Doch bald stellte sich heraus, dass die Sorge unbegründet war. „Wir sind sehr zufrieden. Es