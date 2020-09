„Glaube mir, ich komme mir wie in einem Alptraum vor, aus dem ich nicht erwache. Alles drehte sich um den einen Gedanken: Ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht.“ Das schrieb der inhaftierte Angeklagte Manfred R. Ende April der Schwester seiner langjährigen Lebensgefährtin Andrea K., die er zwei Monate zuvor, in den frühen Morgenstunden des 4. März (ein Mittwoch), im gemeinsamen Schlafzimmer im Haus in Michelau mit mehreren „wuchtigen Messerstichen“ getötet hat.

Die Schwester