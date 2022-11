Tafel Waiblingen: Viel mehr bedürftige Kunden, aber weniger Lebensmittel-Spenden

„Die Leute können sich das draußen nicht leisten – da können wir nicht teurer werden“: Erika Severin und ihre Mitstreiter von der Tafel Waiblingen tun alles, um die Preise für die bedürftigen Kunden stabil zu halten. Das Kilo Kartoffeln kostet weiter nur 30 Cent, das Kilo Äpfel 50 Cent – und das Brötchen wie eh und je sieben Cent. „Wir haben 99 Prozent der Preise beibehalten“, sagt die Tafel-Vorsitzende, die von vielen nur „Nanny“ genannt wird.

Dabei muss die Waiblinger Tafel höhere Energiekosten schultern und es auch verkraften, dass sie mittlerweile weniger Lebensmittel gespendet bekommt als früher. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die in den Tafel-Laden kommen, in diesem Jahr gestiegen. „Das sind wirklich so 30 Prozent mehr“, sagt Gründungsmitglied Petra Off, die seit der Eröffnung im Jahr 2005 den Tafel-Laden in Waiblingen leitet. Vormittags kommen nun bei gutem Wetter nach ihren Angaben im Schnitt 100 Leute, bei schlechtem Wetter 80. Donnerstags ist auch zusätzlich nachmittags offen, hier erscheinen dann bei gutem Wetter insgesamt etwa 200 Menschen.

Ukraine-Krieg stellt Tafel vor Herausforderungen

Laut der Vorsitzenden Erika Severin nehmen verstärkt Flüchtlinge aus der Ukraine das Angebot der Waiblinger Tafel wahr. In anderen Kommunen hat der Zuwachs an Kunden bereits dazu geführt, dass die örtlichen Tafeln Aufnahmestopps eingeführt haben – etwa im Sommer in Winnenden oder in Bietigheim-Bissingen. Auch in Waiblingen hat der Ukraine-Krieg die Tafel „vor Herausforderungen gestellt“, wie es Petra Off formuliert. Schließlich erhalten auch die Waiblinger weniger Lebensmittelspenden.

Tafel erhält von Supermärkten weniger Obst und Gemüse als früher

Laut dem Zweiten Vorsitzenden Ralf Hertwig liegt das vor allem daran, dass im Einzelhandel mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird – nicht zuletzt aus Kostengründen aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise. „Unsere großen Spender disponieren anders“, sagt der Ruheständler, der lange für die Telekom gearbeitet hat. Die Unternehmen ließen weniger Ware wie Obst und Gemüse ins Lager der Supermärkte anliefern, infolgedessen bleibe auch weniger für die Tafel übrig. An sich sei der Nachhaltigkeitsgedanke ja gut, findet Ralf Hertwig – nur geht dieser Trend tatsächlich zulasten der Tafeln. Die Waiblinger merken das in ihrem eigenen Lager. Petra Off kennt noch die Zeiten, als nach einem Tag noch frische Ware übrig war. Nun sei alles am selben Tag verkauft. „Wir haben keinen Vorrat an Obst und Gemüse“, bestätigt Ralf Hertwig. Immer gefragt sind seit jeher sogenannte Trockenwaren, also etwa Kaffee, Tee oder Haferflocken.

Christliche Kirchen in Waiblingen spenden immer zum Erntedankfest an die Tafel

Vor diesem Hintergrund sucht die Tafel Waiblingen stetig neue Spender – und zwar nicht nur für Lebensmittel. Auch eine Tankstelle, welche die Spritkosten für die Tafel übernehmen würde, wäre eine Hilfe. Allein im Jahr 2021 gaben die Waiblinger für Benzin und Diesel nach Angaben von Ralf Hertwig 3800 Euro aus. Für 2022 wird die Summe deutlich höher ausfallen, schließlich sind die Spritpreise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark gestiegen. Hilfreich ist es für die Tafel auch, dass sie im großen Stil Papiertüten, die fehlerhaft bedruckt sind, zum vergünstigten Preis von sieben Euro pro 1000 Stück erhält. Regulär würden diese laut Petra Off rund 15 Euro kosten. „So was hilft schon enorm weiter.“ Dankbar ist die Tafel zudem dafür, dass die christlichen Kirchen zum Erntedankfest im Oktober immer Lebensmittel spenden – und hier bevorzugt die heiß begehrten Trockenwaren, welche die Supermärkte eher selten als Spende abgeben.

Tafel-Verein in Waiblingen hat derzeit 206 Mitglieder

Gesucht werden bei der Waiblinger Tafel auch weitere Ehrenamtliche. Inklusive Vorstand hat die Tafel zwischen 80 und 90 Helfer, die anpacken, sei es als Fahrer oder im Laden. Das klingt erst mal gut, doch der aktuell 206 Mitglieder starke Verein hatte in diesem Jahr laut Erika Severin „große Probleme“, die Posten der Vorstände alle zu besetzen. Nachdem ihr bisheriger Stellvertreter aufhörte, war die Vorsitzende sehr froh, dass Ralf Hertwig den Posten übernahm.

Der ehemalige Telekom-Mitarbeiter war erst 2020 zur Tafel dazugestoßen. Bei dem einstigen Staatsbetrieb Telekom ist es laut Ralf Hertwig so, dass Beamte wie er, die vorzeitig in den Ruhestand wollen, 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten müssen. Die hat der stellvertretende Vorsitzende längst hinter sich, geblieben ist er trotzdem, so wie weitere vier, fünf Leute, die auf diesem Weg zur Waiblinger Tafel kamen. Wer auch mitmachen will, kann sich unter 07151/9815969 melden. Seit der jüngsten Mitgliederversammlung ist bei der Tafel Waiblingen auch eine projektbezogene Mitarbeit im Vorstand möglich – für all jene, die nicht langfristig für ein Amt bereitstehen wollen.

Corona: Masken-Pflicht bei der Tafel Waiblingen gilt weiter

Da viele Helfer der Tafel schon etwas älter sind und damit mit Blick auf Corona zur Risikogruppe gehören, gilt in den Räumen der Tafel in der Benzstraße 12 im Gewerbegebiet Ameisenbühl Maskenpflicht für alle – und zwar vom Treppenhaus an. Im Moment reicht eine medizinische Maske aus. Wenn jemand seine Maske vergessen hat, kann er eine im Laden erwerben. Umsonst ist diese allerdings nicht: Sie kostet 30 Cent, damit alle auch daran denken, selbst eine Maske mitzunehmen. Laut Erika Severin wird auch darauf geachtet, dass die Kunden der Tafel eine Maske tragen, die in einem guten Zustand ist. So hat es nach ihrer Aussage auch schon Fälle gegeben, in denen die Kunden ihre Maske wechseln mussten, da sie verdreckt gewesen sei. Erika Severin findet die Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Die Helfer selbst sind nach ihren Angaben „fast alle geimpft“, oft auch bereits viermal.

Petra Off: „Wer will sich schon outen, dass er deutlich zu wenig hat?“

Zu den Stammkunden der Waiblinger Tafel gehören auch Bedürftige aus Nachbarorten. Manche von ihnen nutzen den Besuch beim Jobcenter in der Mayenner Straße und schauen vorbei, andere haben in Waiblingen ihren Arbeitsplatz. Dabei schätzen es laut Ladenleiterin Petra Off auch viele, dass sie im Gewerbegebiet Ameisenbühl im Gegensatz zum alten Tafel-Laden in der Fronackerstraße nicht „jeder Passant auf dem Schirm“ hat. Die Kunden wollten eben nicht gesehen werden. Scham ist immer noch verbreitet. Petra Off kann das verstehen. „Wer will sich schon outen, dass er deutlich zu wenig hat?“