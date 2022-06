Talaue rockt 2022 beginnt am Samstag (25.6.) mit Band „Brozzo“ im VfL-Biergarten

Die Veranstaltungsreihe „Talaue rockt“ startet am kommenden Samstag, 25. Juni, im VfL-Biergarten „La Nonna“. Den Auftakt macht die Schwabenrocker-Band „Brozzo“ aus Leutenbach. Bis in den September finden Konzerte statt, einige Talaue-„Dauergäste“ sind auch unter den Künstlern.

Am Samstag eröffnet die Gruppe „Brozzo“ die diesjährige „Talaue rockt“-Saison im „La Nonna“-Biergarten am Oberen Ring. „Mit im Gepäck haben die vier Vollblutschwaben neben ihren Schwobahits wie 'Leidabach' oder 'King uf´m Feldweg' auch neue Songs“, so Organisator Hans Derer.

Der Eintritt ist frei, „um eine angemessene Spende wird gebeten“. Beginn ist um 20 Uhr. Reservierungen unter 07151/2569525.

Die weiteren Termine von „Talaue rockt“ 2022 sind: