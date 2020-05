Als der Einzelhandel am 20. April wieder öffnen durfte, waren nicht alle Geschäfte in der Waiblinger Altstadt dabei. Tamaris und Street One blieben geschlossen. Inzwischen ist klar: Das dahinterstehende Unternehmen Schuh Schneider in Reutlingen hat Insolvenz beantragt. Von der Schließung sind elf Filialen im Raum Stuttgart/Reutlingen betroffen – darunter auch ein weiteres Geschäft in Waiblingen.

Wiedereröffnung kam zu spät

„Die Wiedereröffnung am 20. April kam zu sp