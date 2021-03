Der Stuttgarter Schlossplatz von oben strahlt im Sonnenlicht. Szenenwechsel im Film: Ein junger Mann steht vor der Grabkapelle am Rotenberg mit einer lilafarbenen Wollmütze auf dem Kopf. Hinter ihm die schneebedeckten Stufen vor dem Eingang. Er stellt sich als der 22-jährige Vincent Travnicek vor, ein Balletttänzer des Stuttgarter Balletts. Dann sieht der Zuschauer, wie Travnicek in einem Ballettsaal der John-Cranko-Schule in Stuttgart seine Übungen an der Stange ausführt. Allein für sich in