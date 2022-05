Teils 70 Jahre im Verein: FSV Waiblingen ehrt treue Mitglieder

Der FSV Waiblingen hat bei seiner Mitgliederversammlung langjährige Mitglieder gewürdigt. Mit einem Weinpräsent ehrte der Vereinsvorsitzende Klaus Riedel die beiden Mitglieder Günter Eise und Gerhard Kütterer für 70 Jahre und Heinz Aldinger für 60 Jahre Mitgliedschaft. „Heinz Aldinger gehörte in den 1970er Jahren zu den beständigsten Bundesliga-Schiedsrichtern und leitete auch Europacup- und Länderspiele“, so Klaus Riedel. Weiter erhielten Gerda Riedel die Silberne Ehrennadel für 40 Jahre, Cornelia und Klaus Drixler die Bronzene Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Auch in Zeiten von Corona sei es dem FSV gelungen, wirtschaftlich und sportlich Kurs zu halten, so Riedel in einer Mitteilung. Der Verein stehe „wirtschaftlich solide“ da. Finanzvorstand Volker Eckert habe bei der Versammlung von guten Ergebnissen berichtet. Zwar gebe es noch „ein überschaubares Defizit“, das jedoch durch Abschreibungen begründet sei. „Insgesamt sind wir jedoch am sicheren Ufer“, wird Volker Eckert in der Mitteilung des FSV-Vorsitzenden zitiert.

In allen Abteilungen laufe das Sportprogramm nach den vielen Unterbrechungen durch Corona wieder normal. Zuletzt sei ein weiterer Kurs im Gesundheitssport für Menschen ab 60 Jahren gestartet worden. „Besonders stolz ist der Verein auf seine Fußballjugendarbeit. So spielt die C 1 in der höchsten Spielklasse, der Regionalliga, auch gegen die Jugend von Bundesligisten, die C 2 und die B-Jugend jeweils in der Landesstaffel“, so Riedel. „Die A-Jugend könnte in dieser Saison noch Meister werden.“