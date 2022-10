Theater unterm Regenbogen: Waiblinger Puppenspieler Bross nach langer Pause zurück

Nach langer Pause meldet sich der Waiblinger Puppenspieler Veit Utz Bross mit seinem „Theater unterm Regenbogen“ zurück. Von Samstag, 22. Oktober, an werden wieder regelmäßige Aufführungen für Kinder geboten. „Ich kann's einfach nicht lassen“, gesteht der 72-Jährige, der während der Corona-Pandemie im Herbst 2021 zwar vorübergehend den Betrieb wieder aufgenommen hatte, dann aber wegen der steigenden Zahlen und damit einhergehenden Einschränkungen und nachlassenden Besucherzahlen wieder einstellte, bevor er zudem noch aus gesundheitlichen Gründen zum Pausieren gezwungen wurde.

Bewährte Stücke für Kinder

Nun fühlt sich der Puppenspieler also wieder fit und beglückt Kinder aus Waiblingen und Umgebung samstags und sonntags jeweils um 16 Uhr mit wechselnden Stücken aus der Feder des Waiblinger Kinderbuchautors Peter Kundmüller. Los geht's am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, mit dem „Schokoladenkuchen“. In den Wochen darauf folgen die Stücke „Die Heimkehr des Königs“, „Brezel Brezel“ und „Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“, bevor mit „Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes gestohlen?“ die Adventszeit eingeläutet wird.

Kartenvorbestellung telefonisch unter 07151/ 905539. Die Preise betragen für Kinder acht Euro und für Erwachsene zehn Euro. Eine Familienkarte (für zwei Kinder und zwei Erwachsene) kostet 30 Euro.

Bis Mitte April hat Veit Utz Bross sein Programm terminiert. Der bislang letzte Termin richtet sich an Erwachsene: Der Puppenspieler berichtet vom Leben mit den buddhistischen Mönchen des Klosters Phukthal in Nordindien.