Tilman Heiland: Erfahrener Dirigent leitet Philharmonischen Chor Waiblingen

Er ist Musiklehrer, Dirigent und Komponist – und seit diesem Jahr leitet Tilman Heiland auch den Philharmonischen Chor Waiblingen, mit dem bis Jahresende noch zwei Konzerte anstehen. Wer ist der Musik-Experte?

„Aus einer Musikerfamilie komme ich nicht, aber aus einem musikalischen Elternhaus. Meine Eltern haben sich beim Chorsingen kennengelernt. Und sie haben viel mit meinen Geschwistern und mir gesungen - vor allem auf langen Autofahrten“, sagt Heiland. So war es nur folgerichtig, dass er später Mitglied bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben wurde.

„Wie sehr es einen jungen Menschen prägt, in diesem Alter so großartige Musik machen zu dürfen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und mit Sicherheit hat es meine Entscheidung beeinflusst, die Musik als Berufung auch zum Beruf zu machen.“

Seine ersten Chöre als Leiter: Ein Kirchenchor und ein Gesangsverein

Nach Abitur und Zivildienst studierte der 1957 in Karlsruhe Geborene an der Musikhochschule in Stuttgart Schulmusik – wobei sich sehr schnell das Dirigieren als Schwerpunkt herausbildete, daneben auch die Komposition. Gleichzeitig studierte er Germanistik an der Universität Stuttgart.

Später ergänzten noch Kurse seine Ausbildung, etwa an der Internationalen Bachakademie.

Schon während des Studiums rieten ihm seine Hochschullehrer, die Leitung von Ensembles zu übernehmen, sagt er. „Ein ländlich geprägter Kirchenchor und ein ganz klassischer Gesangverein bildeten den Anfang“, so Heiland. „Auf diese Weise lernte ich auch Menschen aus ganz anderen Lebenswelten kennen, schätzen und mit ihnen musikalisch zu arbeiten.“ Nach dem Studium war er während des Referendariats zusätzlich Lehrbeauftragter für Orchesterleitung an der PH Ludwigsburg.

Beruflich führte ihn sein Weg als Musiklehrer ans Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen. Dort leitete Heiland viele Jahre das sinfonisch besetzte Schulorchester, zusätzlich war er musikalischer Leiter so renommierter Ensembles wie dem Kammerchor Leinfelden-Echterdingen, dem Städtischen Kammerorchester Gerlingen und insbesondere – bis 2019 – dem Philharmonischen Chor Fellbach. Konzertreisen mit seinen Ensembles führten ihn ins In- und Ausland.

Auch als Komponist präsent

Seit den 90er Jahren wurde er durch Uraufführungen seiner Werke auch als Komponist bekannt. Als Präsident des baden-württembergischen Landesverbands im Bundesverband Musikunterricht, als Vorsitzender der Landesmusikjugend im Landesmusikverband Baden-Württemberg und als Stellvertretender Musikdirektor im Schwäbischen Chorverband setzt er sich für eine weitere Verbesserung der Situation des Musikunterrichts und der Amateurmusik ein.

Nun freut Heiland sich über seine neue Station Waiblingen. „Die geplante musikalische Neuorientierung nach meiner Fellbacher Zeit im Frühjahr 2020 wurde von der Corona-Pandemie brutal ausgebremst, Planungen wurden über den Haufen geworfen“, so Heiland. „Aber jetzt können wir wieder anfangen und ich freue mich, diesen renommierten Chor leiten zu dürfen.“

2022 noch zwei Konzerte in Waiblingen

Erste Auftritte mit dem Philharmonischen Chor hat der neue Dirigent schon absolviert. In diesem Jahr gibt es noch zwei Konzerte:

16. Oktober: Chor und Orgel in der Michaelskirche

16. Dezember: Weihnachtskonzert in der Nikolauskirche

„Kostbarkeiten für Gesang und Orgel“ ist der Titel des Konzertes in der Michaelskirche am 16. Oktober. Der Chor singt unter der Leitung von Tilman Heiland kirchliche Musik aus verschiedenen Jahrhunderten und wird an der Orgel von Bezirkskantor Andreas Gräsle, Ditzingen, begleitet, mit dem er schon öfter in der Michaelskirche musizierte. Gabi Lesch (Mezzosopran) singt die Solo-Partie im Te Deum in C von Benjamin Britten.

Solistisch interpretiert Gabi Lesch von Antonin Dvorak: Biblische Lieder op. 99, Nr. 1-4; von Gustav Mahler: Urlicht (aus Sinfonie Nr. 2), bearbeitet für Mezzosopran und Orgel; und von Nino Rota: Salve Regina. Rota hat die Musik zu über 150 Filmen geschrieben, einen Oscar für die Musik zum Film „Der Pate – Teil II“ gewonnen „und überrascht hier mit der Komposition geistlicher Musik“, so der Philharmonische Chor in seiner Ankündigung. Der Chor gestaltet zwei weitere Stücke mit Orgelbegleitung, „die sicher in der Akustik der Michaelskirche ein besonderes Klangerlebnis sein werden“: einmal „Drei geistliche Lieder op.96“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, geschrieben für Chor und Orgel, das laut der Konzertvorschau zu den seltener aufgeführten Stücken gehört.

Außerdem präsentiert der Waiblinger Chor die „Messe Solennelle“ von Louis Vierne (1870-1937), die ursprünglich für zwei Orgeln geschrieben worden sei und sich durch spätromantische Harmonien und überraschende musikalische Wendungen auszeichne.

Der Vorverkauf für das Konzert am 16. Oktober läuft. Karten à 15 Euro (Schüler und Studenten fünf Euro) sind bei den Chormitgliedern, bei der Tourist-Info in der Scheuerngasse 4 in Waiblingen sowie an der Abendkasse erhältlich. Einlass: 18.30 Uhr, die Platzwahl ist frei.