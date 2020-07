Wer für das Wochenende eine abwechslungsreiche Fahrradtour sucht, muss dafür nicht weit weg: Der Waiblinger Radrundweg führt Fahrradfahrer auf rund 37 Kilometern durch die fünf Ortschaften. Offiziell beginnt der Weg am Bahnhof in Waiblingen, Radler können den Radrundweg aber natürlich auch an anderen Stellen starten.

Vom Bahnhof aus kann die Tour in zwei Richtungen begonnen werden – über das Schmidener Feld nach Hegnach oder an der Rems entlang nach Beinstein. Wir haben uns für die