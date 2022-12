Tod von Papst Benedikt XVI.: Katholische Kirchengemeinde in Waiblingen trauert

Am Morgen des 31. Dezember ist der emeritierte Papst Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Ratzinger, im Vatikan gestorben. Zuvor war über den schlechten Gesundheitszustand des ehemaligen Oberhaupts der katholischen Kirche berichtet worden. Katholiken auf der ganzen Welt trauern – auch in Waiblingen.

Pfarrer Franz Klappenecker "berührt" von der traurigen Nachricht

„Noch ganz frisch“ war die Nachricht für Franz Klappenecker, als wir ihn am Mittag anriefen. Klappenecker ist leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius in Waiblingen. Er selbst habe vom Tod Benedikts erfahren, weil Menschen zur Kirche in Waiblingen gefahren seien. „Sie wollten Kerzen aufstellen und beten“, sagte der Pfarrer. „Ich bin dann mit Ihnen ins Gespräch gekommen.“

„Ich weiß, dass mit 95 Jahren natürlich die Zahl der Lebensjahre zu Ende sein kann, aber es macht mich trotzdem betroffen“, so Klappenecker. Der Waiblinger Pfarrer sagte, er habe Joseph Ratzinger seit seinem Studium gekannt und dessen Ausführungen in einem Hörsaal in Münster gelauscht. „Darum berührt es mich auch ganz persönlich.“

Gedenken in Waiblingen: "Werden an ihn erinnern"

Aktuell überlege er, in welcher Form man dem verstorbenen emeritierten Papst in Waiblingen gedenken kann. „Eines ist klar – wir werden sicher morgen bei allen Gottesdiensten ein Gedenken halten“, sagte Franz Klappenecker. „Wir werden an ihn erinnern und ihn ins Gebet einschießen.“