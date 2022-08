Traum-Abitur in Waiblingen: Nelsa Biesinger schafft 1,0 am Salier-Gymnasium

12 Schuljahre liegen nun hinter ihr, am Ende hat sie noch einmal alles herausgeholt: Die Waiblingerin Nelsa Biesinger hat das Abitur in diesem Jahr mit der Note 1,0 abgeschlossen. „Ich habe gar nicht gedacht, dass ich die 1,0 noch erreichen kann“, sagt die Absolventin. Lange habe sie einen Schnitt von 1,2 gehabt, durch die Abitur-Prüfungen konnte sie sich noch einmal verbessern. Optimal für Nelsa Biesinger, denn das Medizin-Studium, für das ein guter Noten-Durchschnitt notwendig ist, sei seit der Kindheit ihr Traum. Nun muss sie wahrscheinlich nicht einmal zum Eignungstest antreten.

„Es ist ungewohnt, nicht mehr im Lernfluss zu sein“, sagt Nelsa Biesinger. Doch sie freue sich auch darüber, jetzt erst einmal durchatmen zu können. Die erste Prüfung hatte die Waiblingerin im April, die letzte im Juni. Jetzt geht es mit ihren Eltern zum Urlaub in ihr Traumland: England. „Ich kann mir gut vorstellen, dort irgendwann auch einmal zu leben.“ Die Sprache beherrscht sie jedenfalls: Englisch sei im Abi ihr bestes Fach gewesen. Geschichte und Biologie haben außerdem zu ihren Prüfungsfächern gezählt, in Mathe und Deutsch sei sie mündlich getestet worden.

Ausgleich zwischen Freizeit und Lernen

Zwar habe sie viel gelernt, jedoch immer darauf geachtet, einen Ausgleich zum Schulstoff zu finden. „Wenn ich einen freien Kopf wollte, bin ich Fahrrad gefahren“, erzählt die Waiblingerin. Radfahren sei ihr Hobby und mit etwas frischem Wind um die Nase lernt es sich gleich besser.

Nach den schriftlichen Prüfungen habe sie sich ebenfalls mit etwas Freizeit belohnt: „Ich bin erst einmal in den Urlaub an den Comer See gefahren.“ Prüfungsangst? Fehlanzeige. Nelsa Biesinger weiß, dass ihr gutes Zeit-Management für das Medizin-Studium Gold wert ist. Dass der Plan dazu so einwandfrei aufgehen würde, daran hatte sie jedoch nicht gedacht und Vorbereitungen getroffen: „Am 3. September trete ich einen Freiwilligendienst in Bolivien an.“

In einem kardiologischen Zentrum für Kinder mit einem Herzfehler wird sie erste Erfahrungen im medizinischen Bereich sammeln. Das FSJ kann sie sich für das Medizin-Studium anrechnen lassen „Ursprünglich wollte ich im Frühjahr zurückkommen, um zum Mediziner-Test anzutreten“, doch das sei mit der Traumnote wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig. Beworben habe sie sich bereits: In München und Heidelberg kann sie sich vorstellen, die Studienjahre zu verbringen. Idealerweise ist es möglich, den Antritt des Studiums nach der Zulassung um ein Jahr zu verschieben und nach dem FSJ loszulegen.

Traumberuf: Kinderärztin

Das Jahr in Bolivien gibt der Waiblingerin auch die Zeit dazu, herauszufinden, ob die Kindermedizin das Richtige für sie ist. Denn in diesen Bereich möchte sie Stand heute am liebsten gehen. „Ich wollte schon immer Kinderärztin werden.“ Direkt weiterzulernen kam für sie allerdings nicht infrage. Praktisch zu arbeiten, darauf freue sie sich jetzt am meistens.

Auf ihre Schulzeit blickt Nelsa Biesinger zufrieden zurück. Auch die Jahre während der Corona-Pandemie seien gut verlaufen. „Als ich in die elfte Klasse kam, war alles organisiert.“ Der Online-Unterricht habe gut funktioniert, die Absolventin war sogar etwas froh darüber, selbstbestimmter lernen zu können. „Mich interessieren viele Bereiche“, sagt die Waiblingerin, während des Home-Schoolings habe sie selbst Schwerpunkte setzen und eigenständiger lernen können als in der Schule.

Das Abitur sei kaum von den Corona- Maßnahmen beeinträchtigt worden, lediglich der Abiball im Bürgerzentrum ist nach Biesingers Angaben zum Super-Spreader-Event geworden. „Danach waren wir alle krank.“

Rechtzeitig vor ihrem England-Urlaub ist sie nun wieder gesund und kann die wohlverdiente Freizeit genießen.