Die frühlingshaften Temperaturen haben wohl eine Rolle gespielt: Am Donnerstagnachmittag herrschte am Rötepark mächtig Betrieb. Eindeutig mehr, als die Corona-Verordnung für den aktuellen Lockdown erlaubt. Rund 150 Menschen hat die Polizei auf dem Spielplatz, auf dem Bolzplatz und bei den anderen Anlagen des Parks in Waiblingen-Süd angetroffen. Besonders der Bolzplatz war klar überfüllt. Als Reaktion hat die Stadt Waiblingen sämtliche Bolzplätze geschlossen. Doch auch an anderen Orten in der