Trotz Gemeinderat-Beschluss: Fahrrad-Überholverbot in Neustadt kommt nicht

Verbesserungen für Fahrradfahrer: In einer E-Mail an Waiblinger Stadträte hat die Verwaltung den aktuellen Stand bei verschiedenen Maßnahmen durchgegeben. Darin erteilt sie beispielsweise einem Überholverbot in der Neustadter Hauptstraße eine Absage. Am Bahnhof könnte es mehr Fahrradboxen geben.

Gemeinderat beschließt Verbot – und dann passiert erstmal gar nichts

2021 hatte der Gemeinderat beschlossen - auf Empfehlung der Verwaltung -, dass an der Steigung der Neustadter Hauptstraße ein Überholverbot für einspurige Fahrzeuge angeordnet werden sollte. Damit sollte vermieden werden, dass Autos oder Lkw auf der zwischen Bühlweg und Friedhofstraße engen Straße Fahrräder, Mofas oder auch E-Scooter überholen. Aus Sicherheitsgründen.

Dann geschah über ein Jahr lang nichts Sichtbares. Noch Ende Februar hatte die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt: „Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes wird diese Angelegenheit nochmals eingehend geprüft.“

Stadt Waiblingen sieht keine Notwendigkeit, ADFC versteht das nicht

Doch nun scheint das Überholverbot hier ad acta gelegt worden zu sein: „Das Verkehrszeichen wird nicht aufgestellt, da laut Polizei das Überholen von Radfahrern dort zu den meisten Zeiten problemlos möglich ist“, so Baubürgermeister Dieter Schienmann in einer E-Mail an die Stadträte.

Fahrradaktivist Andreas Schwager, politischer Sprecher des ADFC und ProVelo-Vertreter, kann das nicht verstehen. Er glaubt, dass ein Überholen an dieser Stelle nicht regelkonform zu machen ist.

Bittenfeld: Angebotsfahrstreifen für Radler statt eigener Radweg

Kritisch sieht Schwager auch eine Maßnahme in Bittenfeld. Dort sollte auf Antrag von ProVelo und Beschluss des Gemeinderats der Äspachweg für den Radverkehr ausgebaut werden. Dann hatte laut Verwaltung aber der Ortschaftsrat Bittenfeld „beantragt, die Maßnahme auszusetzen und im Ortschaftsrat Bittenfeld zu beraten“. Parallel hätten die Ortschaftsräte die Verwaltung beauftragt, „zu prüfen, ob das Anlegen eines Angebotsfahrstreifens für Radfahrer entlang der Schillerstraße Richtung Hohenacker möglich ist“. Dem habe der zuständige Ausschuss im Dezember 2021 einstimmig zugestimmt. „Die Planung ist derzeit in der Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.“

Also ein Streifen auf der Kreisstraße statt ein eigener Radweg. ProVelo-Vertreter Schwager überzeugt das nicht: „Ein Angebotsfahrstreifen bietet niemals den Schutz des vom Gemeinderat zugestimmten separaten Radwegs. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht auf so einem Streifen alleine Rad fahren.“

Rote Markierungen in Waiblingen sollen Sichtbarkeit erhöhen

Sichtbare Änderungen soll es hingegen bald an anderer Stelle geben: Verschiedene Radstreifen sollen rot markiert werden, damit Autofahrer sie besser wahrnehmen. „Zunächst werden die Einfahrt Bürgerzentrum und die Damm- und Devizesstraße, zwischen Einmündung Fronackerstraße und dem Partnerschaftskreisel, im Bereich von Querungen und Einfahrten mit Rotmarkierungen versehen“, schreibt Baubürgermeister Schienmann.

„Die Arbeiten sind ab Mitte April vorgesehen, da die erforderlichen Mindesttemperaturen der Asphaltoberfläche gegeben sein müssen.“

Und am Bahnhof, in der Straße Innerer Weidach, könnte es mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben. „Die Bearbeitung erfolgt, wie in der Vorlage zum Haushaltsantrag dargestellt, im Jahr 2023“, so der Baubürgermeister. „Für die Fahrradboxen liegen bereits Angebote vor. Die Entscheidung hat der Aufsichtsrat der Parkierungsgesellschaft zu treffen.“