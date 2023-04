TSV Neustadt: Treue Mitglieder, teils seit 75 Jahren - aber mehr Helfer nötig

Der TSV Neustadt hat mehrere Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt und treue Mitglieder geehrt - darunter mit Kurt Scheiffele und Heinz Wäller sogar für je 75 Jahre im Verein. Einen Ersten Vorsitzenden gibt es weiter nicht. Erstmals seit zehn Jahren hat der TSV seine Beiträge erhöht, die Mitgliederzahlen sind laut Verein stabil. Und: Dass die Halle in Neustadt wegen der Unterbringung von Flüchtlingen für den Sport nicht zur Verfügung steht, war eine organisatorische Herausforderung.

„Mit stabilen Mitgliederzahlen und geordneten Finanzen präsentierte sich der Vorstand“ bei der Mitgliederversammlung in der Vereinsgaststätte Söhrenberg, so der TSV in einer Mitteilung. Der Zweite Vorsitzende Tilmann Abelein gab einen kurzen Rückblick zum Vereinsjahr.

„Beim Trainingsbetrieb war es eine Herausforderung, die von der Stadt Waiblingen angebotenen Ausweichmöglichkeiten zu organisieren, die durch den Wegfall der Nutzung der Gemeindehalle auf den Verein zugekommen sind“, heißt es.

Die Halle wurde wie die Kleinturnhalle in Hohenacker zu einer städtischen Notunterkunft umfunktioniert, angesichts der vergangenes Jahr stark gestiegenen Flüchtlingszahlen, vor allem wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Beim TSV fehlt nach wie vor eine 1. Vorsitzende, und auch in den Abteilungen bräuchte es mehr Übungsleiter und Ehrenamtliche, so der Verein. Abelein appellierte laut der Mitteilung „ausdrücklich an die Mitglieder, sich zu engagieren, den Verein und die Vereinsarbeit zu unterstützen sowie mit Initiativen und Ideen die gesellschaftlichen Veränderungen der Zukunft im TSV Neustadt gemeinsam anzugehen.“

Mitgliedsbeitrag steigt erstmals seit zehn Jahren

Geschäftsführerin Erika Reinert präsentierte die Mitgliederzahlen, „die erfreulicherweise stabil geblieben sind“, so der TSV. „Bei den Geschäftszahlen machte sie auf die notwendig gewordenen Investitionen und Reparaturen am Vereinsheim sowie die aufkommenden risikogesteigerten Energiekosten für den Sportbetrieb aufmerksam. Vorab war im Hauptausschuss eine Anpassung der Vereinsbeiträge diskutiert und verabschiedet worden. Die letzte Beitragserhöhung ist im Jahr 2012 erfolgt. Die Mitgliederversammlung stimmte der empfohlenen Beitragsanpassung mehrheitlich zu.“

Laut Internetseite beträgt der neue Jahresbetrag nun 75 Euro für Erwachsene (für Ehepartner 45 Euro), für Kinder/Jugendliche 50 Euro, ebenso für Studierende, Auszubildende oder Schwerbehinderte. Familien zahlen 130 Euro.

Vorstände bestätigt: Vorsitz bleibt vakant

Bei den Wahlen wurden die Vorstandsposten einstimmig bestätigt. Für 2023/2024 sind die beiden 2. Vorsitzenden weiterhin Tilmann Abelein und Brigitte Geis. Geschäftsführerin bleibt Erika Reinert, Kassiererin Carmen Hampp. Kassenprüferinnen sind Jutta Reinhardt und Elvira Klingler, Beisitzer Klaus Bösner.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 75 Jahre: Kurt Scheiffele und Heinz Wäller; 65 Jahre: Roland Fried; 60 Jahre: Eberhard Fried, Walter Gruber, Christel Maier, Hans Maier, Wolfgang Stecher, Luise Wäller und Herma Wiesner; 50 Jahre: Werner Breuning und Raimund Weber; 40 Jahre: Sandra Bäurle, Axel Bindel, Daniela Bindel, Thomas Bischoff, Michaela Falkenstein, Jan-Christian Jung, Peter Kaiser, Wilfried Kilian, Hans-Peter Klein, Markus Körner, Martina Polster, Alexander Rauh, Lore Stahl-Dietrich und Stephan Täubel.

Für besondere Verdienste wurde Annemarie Müller geehrt, die sich seit fast 50 Jahren als Übungsleiterin, langjährige Handballspielerin und Leiterin der Abteilung Handball für den Verein engagiert hat.

Ebenfalls für besondere Verdienste ehrte der Vorstand das Jugendleitungsteam, namentlich Charalampos Kochliaridis, Sven Mäder und Richard Kirn, nebst allen Trainern der Fußball-Jugend im TSV Neustadt und der SGM Neustadt/Hohenacker für die erfolgreiche Arbeit des Spielbetriebes.

Den Ernst-Weyda-Wanderpokal 2023 (Einzelsportler) erhielt Saskia Blasius, die in verschiedenen Schwimmdisziplinen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, den Jugendeuropameisterschaften, bei Wettkämpfen in Luxemburg und in der Schweiz hochrangige Platzierungen belegen konnte.

Der Wilhelm-Läpple-Preis 2023 (Mannschaft) ging an die Damenmannschaft DMS für den 1. Platz in der Württembergliga, was den Aufstieg in die Oberliga bedeutet.