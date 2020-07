Der tiefbeatmete Stoßseufzer, der durch die Telefonleitung aus der Pressestelle der Polizeidirektion in Aalen geschickt wurde, sorgte sogar am Redaktionsschreibtisch in Waiblingen noch für Luftverwirbelungen: Schon wieder Ufo-Fragen.

Nochmal kurz zur Erinnerung: Am Dienstag (21.07.) gegen 22 Uhr gingen bei der Polizei zehn bis 15 Notrufe ein: Bei Beinstein seien Lichtstrahlen beziehungsweise ein beleuchtetes Flugobjekt mit einem verschiedenfarbig umlaufenden Lichtring am