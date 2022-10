Ukraine-Flüchtlinge aus Waiblingen-Hohenacker: Julia (32), zwei Kinder, erzählt

„Wir fühlen uns besser“: Julia (32) aus Nowa Kachowka in der Südukraine ist froh, mit ihrem Mann (35) und ihren beiden Kindern in der Kleinturnhalle in Waiblingen-Hohenacker zu leben. Seit sie weiß, wie es ist, wenn Bomben in der Nähe des eigenen Zuhauses explodieren, ist sie einfach nur dankbar dafür, friedlich schlafen zu können – und sich sicher zu fühlen.

Dass Fotos von ihrem achtjährigen Sohn und ihrer sechsjährigen Tochter veröffentlicht werden, möchte Julia nicht. Auch ihr Mann wünscht keine Bilder. Die 32-Jährige selbst aber erzählt ihre Geschichte, zum Teil auf Englisch und zum Teil mit Hilfe eines Übersetzers. In der Kleinturnhalle in der Rechbergstraße 37, in der am 21. September 2022 die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine einzogen, lebt die Familie von Julia schon seit einer Weile. Sie haben in ihrem Zimmer zwei Stockbetten, dazu zwei Spinde, einen Tisch und vier Stühle. Auch einen Kühlschrank gibt es sowie eine weitere freie Steckdose, an der etwa das Handy aufgeladen werden kann. 15 solcher provisorischer Zimmer für je vier Personen existieren im Moment in der Kleinturnhalle.

Die Sozialarbeiter Christina Fliegner und Steffen Benzler kümmern sich

Julia sagt, dass sie damit zufrieden ist. Es sei viel bequemer und komfortabler, hier zu sein, als wenn sie mit zwei anderen Familien in einer Drei-Zimmer-Wohnung leben müsste, betont die 32-Jährige. Überhaupt hat sie nicht erwartet, dass sie in Deutschland so viel Unterstützung bekommt. „Tine und Steffen gaben uns eine Menge Hilfe“, sagt sie und blickt Richtung Caritas-Sozialarbeiterin Christina Fliegner, die zusammen mit ihrem Kollegen Steffen Benzler unter anderem auch für die Flüchtlinge in der Kleinturnhalle zuständig ist.

Die Sozialarbeiter haben in Hohenacker feste Sprechstunden, immer dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie freitags von 13 bis 15 Uhr. Erreichbar sind sie aber auch außerhalb dieser Uhrzeiten. Steffen Benzler ist für die Unterkunft im Waiblinger Marienheim sowie in der Rechbergstraße zuständig, außerdem kümmert er sich noch ums Belegungsmanagement. Christina Fliegner arbeitet in der Rechbergstraße sowie zwei weiteren Unterkünften. Beide haben jeweils eine 85-Prozent-Stelle. Sie helfen den Flüchtlingen, Anträge beim Jobcenter auszufüllen, sie organisieren Kitaplätze oder kümmern sich um die Schulanmeldung. 42 Menschen leben derzeit in der Kleinturnhalle von Hohenacker, die meisten von ihnen kamen mit ihren Familien – so wie Julia.

Über die Halbinsel Krim, Russland und Litauen nach Deutschland geflüchtet

Die 32-Jährige hat viele Videos und Fotos auf ihrem Handy, die zeigen, was der Krieg in ihrer alten Heimatstadt Nowa Kachowka in der Südukraine angerichtet hat. Vom Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine an erlebte Julia Krieg und Belagerung. Über die von Russland seit 2014 völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim, Russland und Litauen floh die 32-Jährige schließlich mit ihrem Mann (35) und ihren beiden Kindern nach Deutschland. Es war eine Strecke von mehreren Tausend Kilometern, welche die Familie nach eigenen Angaben mit dem Auto bewältigte. Nicht mitkommen konnten Julias Vater und Großvater, aus gesundheitlichen Gründen, wie die 32-Jährige sagt.

Es gibt sechs Duschkabinen für Männer und sechs für Frauen

Die vierköpfige Familie war auch schon in anderen Unterkünften, aber in Hohenacker gefällt es ihr bisher am besten. Beide Kinder besuchen schon sogenannte Vorbereitungsklassen, kurz VKL, in denen sie die deutsche Sprache lernen. Vor der Kleinturnhalle gibt es mehrere Container, in denen sich ein Waschraum mit drei Waschmaschinen und einem Trockner befindet sowie eine Gemeinschaftsküche mit fünf Herden und drei Spülen. Im Moment wird der Trockner nicht so oft gebraucht, da die Wäsche noch meistens draußen getrocknet werden kann – was sich im Winter jedoch schnell ändern kann. Für die aktuell 42 Bewohner stehen zudem sechs Duschkabinen für Männer und sechs für Frauen bereit, dazu kommen noch in einem separaten Container eine Damentoilette mit insgesamt drei Kabinen sowie eine Herrentoilette mit einer Kabine und drei Urinalen.

Julia erzählt, dass sie jeden Tag in der Natur spazieren geht. Auch Fahrrad fahre sie. Ihr achtjähriger Sohn würde gerne schwimmen. „Erst gestern hat er mich gefragt: Wo ist ein Fluss?“ Als sie diesen Sommer mal in Sigmaringen waren, fanden sie dort einen Fluss – und ihr Sohn, erzählt Julia, habe sofort im kalten Wasser schwimmen wollen.

Wer etwas spenden will, soll vorab die Sozialarbeiter kontaktieren

Von den Menschen vor Ort gab es viele Spielzeug-Spenden, für die Julia dankbar ist. Am Anfang fehlten in der Flüchtlingsunterkunft in der Kleinturnhalle vor allem Töpfe, Teller und Besteck. Mit Hilfe von Ehrenamtlichen und vom Hausmeister wurden schließlich alle Bewohner versorgt. Da es derzeit nur ein Baby gibt und ansonsten vor allem etwas ältere Kinder, werden derzeit vor allem Schulsachen benötigt, wie etwa Hefte und Stifte. „Das würden wir dankbar entgegennehmen“, sagt Sozialarbeiterin Christina Fliegner. Ihre Chefin, Caritas-Fachbereichsleiterin Annika Wahl, ergänzt, dass es wichtig ist, dass sich Bürger bei Spenden immer erst vorab an die Sozialarbeiter wenden, bevor sie etwas bringen – denn Lagerplatz für gespendete Sachen gibt es in der Kleinturnhalle in Hohenacker nicht.

„Die Bewohner haben sich einen tollen Zusammenhalt erarbeitet“

Über das Miteinander unter den Geflüchteten in der Rechbergstraße finden alle, mit denen wir reden, nur lobende Worte. „Die Bewohner haben sich einen tollen Zusammenhalt erarbeitet“, sagt Annika Wahl, die bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz den Fachbereich Flucht und Asyl für den Rems-Murr-Kreis leitet. Sie selbst kennt schließlich einige andere Einrichtungen. „Das können wir nur aus wenigen Unterkünften berichten, dass es so einen Zusammenhalt gibt.“ Die Leute hätten sich dabei zusätzliche Regeln für das Miteinander gegeben, die über die offiziellen Vorgaben noch hinausgehen.

Verbindlich für alle ist, dass in der Turnhalle weder geraucht noch Alkohol getrunken werden darf. Nachtruhe gilt von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, Musik muss immer über Kopfhörer gehört werden. Und Wäschewaschen in den Containern ist nur von 8 bis 21 Uhr erlaubt.

„Einfach froh, dieser Gefahr entkommen zu sein“

Julia weiß noch nicht, wie es langfristig weitergeht. Erst mal will sie Kraft schöpfen, bevor sie Zukunftspläne machen kann. Dass jemand von den Geflüchteten in Hohenacker offen über eine baldige Rückkehr in die Ukraine spricht, hat Sozialarbeiterin Christina Fliegner bislang von „niemandem gehört“. Die seien „wirklich einfach froh, dieser Gefahr entkommen zu sein und einen sicheren Hafen zu haben“.

Wenn sie an ihre beiden Kinder denkt, dann ist sich Julia aber sicher, am richtigen Ort gelandet zu sein. Hier, sagt sie, habe sie die Möglichkeit, die Kinder zu guten Menschen zu erziehen. Gleichwohl ist die alte Heimat in der Südukraine nicht vergessen. Als wir sie fragen, was sie vermisst, antwortet Julia: „Meine eigene Wohnung“.