Zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine braucht Waiblingen dringend Kapazitäten, denn die bestehenden Asylunterkünfte sind weitgehend belegt. Im Gewerbegebiet in Beinstein und beim Bahnhof in Neustadt sollen von Ende des Jahres an zwei Holz-Modulbauten je 81 Menschen beherbergen. Benötigt wird aber auch eine schnellere Lösung - zur Not Container. Aufgrund einer Idee von Alfonso Fazio könnten es aber vielleicht Tiny Houses oder Mobilheime sein.

