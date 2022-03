Was vor wenigen Wochen noch kaum jemand für möglich gehalten hätte, ist plötzlich Realität: Russlands Diktator Putin führt einen mörderischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine und treibt Millionen Menschen in die Flucht. Auch im Rems-Murr-Kreis, auch in Waiblingen kommen immer mehr Geflüchtete an. Doch die Kapazitäten in den vorhandenen Asylunterkünften sind begrenzt. Neue müssen geschaffen werden.

In Waiblingen plant der Landkreis die Sporthalle des Berufsbildungswerks in