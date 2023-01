Umbau für Kaufland in Waiblingen: Was gibt es eigentlich noch im Remspark?

Schon seit der Schließung des Real-Markts im Februar 2022 wurde es im einst belebten Remspark still und stiller. Während einige Geschäfte tapfer weitermachten, verkam der Rest des Centers zur Geisterstadt. Jetzt zum Jahreswechsel sind weitere Imbisslokale verschwunden. Wer hat überhaupt noch geöffnet im Einkaufszentrum – und wie soll es 2023 weitergehen?

Bis auf das Familienmodegeschäft „Ernsting’s Family“ und „Nordsee“ ist der Bereich vor dem früheren Real wie leer gefegt. Bei der Schnellrestaurant-Kette werden Fischfilets gebrutzelt. Die Küchen der anderen Gastrobetriebe sind ausgebaut, in Decken und Wänden klaffen Löcher. Kabel und demontierte Leitungen liegen auf dem Boden. Ulkig: Ein Warnschild mit der Aufschrift „Mäharbeiten“ weist auf mögliche Stolperfallen hin. Die Remspark-Apotheke ist in die Central-Apotheke umgezogen.

Deichmann und New Yorker sind noch im Remspark

Innerhalb des Remsparks umgezogen ist das Nagelstudio „California Nails“, das sich seit einigen Wochen in den Räumen des ehemaligen Impfzentrums befindet. Daneben bietet „Michelangelo - the Art of Service“ Schuh- und Uhrenreparaturen. Kunden können sich hier zudem Schlüssel nachmachen oder Messer schleifen lassen. Die größten Mieter sind die Modekette „New Yorker“ und der Schuhhandel „Deichmann“. Geöffnet sind außerdem der Laden mit Tabakwaren, Zeitschriften und Lotto-Annahmestelle sowie das Reisebüro „Top Reiseclub“. Ebenso die Segafredo-Bar. Neben dem Haupteingang arbeitet weiterhin die Wäscherei und Textilpflege Corrado.

Weitere Arbeiten sollen kommende Woche beginnen

Den Remspark verlassen haben die Parfümerie Buback, der Friseur Scholz, das Modegeschäft Orsay und die Bäckerei Schöllkopf - und schon sehr lange der einst zweitgrößte Mieter Mediamarkt. Verschwunden ist nun auch das „Big Burger House“, das einst kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie aufmachte und sich bislang unter widrigen Bedingungen behaupten konnte. Der Betreiber ist weiter guter Dinge: In der kommenden Woche darf er eine Bude auf dem Remspark-Parkplatz direkt beim Eingang eröffnen. Gleichzeitig soll drinnen die Sanierung anlaufen, die nach unbestätigten Informationen bis Herbst dauern könnte.

Burger-Imbiss auf dem Parkplatz

Parkplätze gibt es genug im Außenbereich, obwohl das Parkdeck und die Tiefgarage seit Monaten gesperrt sind. Dort war zuletzt kein Anzeichen von Aktivität zu erkennen. Doch an der Westseite des Gebäudes prangen weiterhin die Plakate von Goldbeck, des noch vom Vor-Eigentümer Sistema Capital Partners (SCP) mit Sanierung und Umbau beauftragten Generalunternehmers. Nach eigenen Angaben gehört die Firma mit Niederlassung in Stuttgart mit rund 500 Projekten jährlich und einer Gesamtleistung von 4,1 Milliarden Euro zu den europaweit führenden Unternehmen im Gewerbebau.

Eröffnung "im Verlauf des Jahres 2023"

Bei der Stadt Waiblingen wurde der Verkauf des Remsparks durch den Finanzinvestor an Kaufland positiv aufgenommen, zumal der Neckarsulmer Einzelhandelsriese als starke und zuverlässige Größe gilt. Auch wenn sich das Unternehmen mit offiziellen Auskünften noch etwas zurückhält. Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen würden noch „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, heißt es. Geplant sei die Neueröffnung „im Verlauf des Jahres 2023“. Ein verlässlicher Eröffnungstermin stehe derzeit noch nicht fest.

Unklar bleibt zunächst auch, ob Kaufland die Planungen von SCP übernimmt, für die eine Baugenehmigung der Stadt schon vorliegt, oder ob das Unternehmen eine neue Planung aufsetzt. Ziel sei jedenfalls, den Remspark „gemeinsam mit attraktiven Fachmärkten, Händlern und Dienstleistern neu aufzustellen und erfolgreich weiterbetreiben“.