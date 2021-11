Unbekannte Täter verursachten am Mittwochnachmittag (17.11.) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Sporthalle in der Rechbergstraße in Hohenacker einen Sachschaden von rund 500 Euro. Dabei versprühten die Vandalen den Inhalt eines Feuerlöschers in der Halle und beschädigten eine Großmatte durch Schnitte. Ein weiterer Feuerlöscher wurde von den Tätern entwendet.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.