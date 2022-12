Unfälle wegen Glatteis in Waiblingen und Weinstadt am 19.12. - Polizei warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Montagmorgen, 19. Dezember, eine Glätte-Warnung für die Straßen im Rems-Murr-Kreis herausgegeben. Bis voraussichtlich 9 Uhr ist demnach mit Reif, Eisbruch oder Glatteis zu rechnen. Die Gefahr ist real, kann auch das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigen.

Zwei Mal Sachschaden, niemand verletzt

Wie Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier mitteilt, hat es in Waiblingen und Weinstadt am Montagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr bereits zwei Verkehrsunfälle gegeben, Auslöser laut Protokoll: Straßenglätte. In beiden Fällen sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Es entstand Sachschaden.

Etwas angespannter sieht die Lage derweil im Ostalbkreis aus: Laut Rudolf Biehlmaier hat dort um kurz nach 7 Uhr der Regen eingesetzt, dieser friert an den noch sehr kalten Boden an. Eine gefährliche Wetterlage.

Im Straßenverehr ist äußerste Vorsicht geboten

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt deshalb, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden oder das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Verkehrsteilnehmer sollten Verzögerungen und Behinderungen im Straßenverkehr einplanen.

Der Polizeisprecher bestätigt: „Man sollte äußerste Vorsicht walten lassen“, wenn man jetzt gerade mit dem Auto im Rems-Murr-Kreis unterwegs sei.