Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer an der Auffahrt Waiblingen-Süd auf die B 14 in Richtung Aalen auf. Als er vom Beschleunigungsstreifen nach links wechselte, übersah er laut Polizeimitteilung den Opel einer 19-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß der Autos. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Verletzt wurde niemand, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Über Zeugenhinweise konnte letztlich der geflüchtete