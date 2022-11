Unfall auf der  Westumfahrung Waiblingen am Donnerstag (10.11.)

An der Kreuzung der Westumfahrung mit der Alten Bundesstraße in Waiblingen kam es am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Fahrtrichtung zur B 14-/B 29-Auffahrt.

Beteiligt waren mehrere Fahrzeuge. In der Folge kam es zu einem Rückstau auf der Westumfahrung. Die Polizei ist zur Unfallaufnahme vor Ort.

Weitere Unfälle auf der B29 am Donnerstag

Größeres Verkehrschaos auf der Bundesstraße B 29 und am B 14/B 29-Teiler herrschte am Morgen zur Zeit des Berufsverkehrs wegen Unfällen bei Remshalden und Weinstadt sowie einem brennenden BMW auf dem Bundesstraßen-Teiler.