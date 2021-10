Rund 6000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in Hohenacker am Dienstagmorgen (19.10.) entstanden. Ereignet hat er sich in der Bittenfelder Straße.

Eine 67-Jährige fuhr dort laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Mercedes aus Unachtsamkeit auf den BMW eines vor ihr fahrenden 40-Jährigen auf.