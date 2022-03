An der Ecke Schmidener Straße/Fuggerstraße in Waiblingen ist an diesem Sonntag, 13. März, ein Auto gegen einen Brunnen gefahren. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen mit.

{element}

Nach Angaben der Polizei fuhr das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen ungebremst auf den Brunnen. Beide Insassen wurden verletzt, einer davon schwer. Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die andere Person mit dem Rettungswagen.

Polizei kann noch