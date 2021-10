Verletzte gab es zum Glück nicht bei einem Unfall mit einem Bus und einem Pkw am Mittwochnachmittag (6. Oktober) in Waiblingen-Neustadt. Eine 56-Jährige wollte mit ihrem Renault den Bus überholen, der gerade an einer Haltestelle in der Neustadter Hauptstraße hielt. In diesem Moment wechselte der 31-jährige Busfahrer laut Polizeibericht von diesem Donnerstagmorgen (7. Oktober) wieder auf die Fahrbahn, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Ergebnis: insgesamt rund 9000 Euro