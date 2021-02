Ein Jahr ist es her, da regte sich in Beinstein Widerstand gegen die geplante Schließung der Volksbank-Filiale. Jetzt ist es die Kreissparkasse, welche die nächste Sparrunde dreht: Die mit Personal besetzten Standorte in Hegnach und Bittenfeld werden im Sommer in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt. In beiden Ortschaften wird das als herber Einschnitt empfunden. Die Sorge geht um, dies könne der Anfang eines vollständigen Rückzugs sein.

