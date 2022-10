Unverpackt-Laden in Waiblingen steckt in Krise: Jetzt soll ein Crowdfunding helfen

Im November 2021 eröffnete in der Waiblinger Innenstadt der Unverpackt-Laden „b:OHNE“, nach einer langen Suche nach dem richtigen Standort. Ziel ist es, Plastikmüll zu vermeiden. Doch nun spüren die Inhaberinnen die Krise: Der Laden sei „an der Existenzgrenze“. Wie geht es weiter?

Martina Mohr (59) und Uta Grasmannsdorf (40) waren zwei Jahre auf der Suche, bis sie einen geeigneten Standort für ihr Geschäft fanden: in der Straße am Stadtgraben, zwischen Wolle Rödel und Optiker, an der Kreuzung zur Fronackerstraße und Altem Postplatz. Nach knapp einem Jahr bewertet Grasmannsdorf den Standort als „eigentlich ganz gut“.

Des Öfteren würden sie von ihren Kunden mitbekommen, dass der Besuch im Laden „seltener spontan“ sei, sondern zu einer „geplanten Route“ gehöre. Deshalb sei die Nähe zum Stadtzentrum sowie zu den Bushaltestellen „sehr praktisch“. Allerdings empfinden die Waiblingerinnen den Laden als „etwas klein“. „Einen Cafébereich, wie es ihn in anderen Unverpackt-Läden gibt, hätten wir uns auch gewünscht“, sagt Martina Mohr. „Einkauf und Genuss“ ließen sich so besser verbinden, das vermutet die ehemalige Zahntechnikerin zumindest.

„Die Kaufkraft entscheidet, welcher Laden die Krise überlebt“

Allerdings reicht der gute Standort allein nicht aus. Die Inhaberinnen spüren: Kunden geben wegen der steigenden Preise und der unsicheren Aussichten weniger Geld aus. Uta Grasmannsdorf befürchtet, dass „die Kunden zu Discountern wechseln, um dort vermeintlich billiger einzukaufen“. Die kleinen Läden bräuchten mehr Unterstützung und Konsumenten müsse bewusst werden, dass ihre „Kaufkraft entscheidet, welcher Laden die Krise überlebt“.

In den Unverpackt-Laden kommen inzwischen überwiegend Stammkunden. Die Laufkundschaft fehlt. Das merken die Inhaberinnen deutlich in ihrer Kasse. Sie sagen sogar: Die „b:OHNE“ befindet sich „an der Existenzgrenze“.

Eine selbst gesetzte „Deadline“, bis wann der Laden wieder finanziell stabil sein sollte, ist bereits überschritten. Um den Laden aufrechterhalten zu können, starten Uta Grasmannsdorf und Martina Mohr voraussichtlich im November ein „Crowdfunding“ – das heißt, sie wollen Geld von Privatleuten einsammeln. Als Gegenleistung soll es Gutscheine und eine Art Abo für bestimmte Produkte geben. Hoffnungsvoll sagt Martina Mohr: „Mir geben net auf.“

Sie möchte auch dem Vorurteil „Unverpackt-Läden sind teurer“ entgegentreten. Durch regionale Lieferanten seien die Energiekosten geringer und die Lieferketten „zuverlässiger“. „Wo ein Keks bei uns teurer ist, sind die Nudeln wieder billiger“, ergänzt Uta Grasmannsdorf ihre Kollegin und bezieht sich in dem Vergleich auf die Einkaufsläden der Umgebung. Vor der jetzigen Krise seien die Produktpreise im Laden „sehr stabil“ gewesen. Allerdings musste auch der Unverpackt-Laden im Zuge der Energiekrise bei knapp 20 Prozent der Produkte die Preise erhöhen.

„Einfach abfüllen, wie es einem gerade passt“ ist das Motto im Unverpackt-Laden

Das Sortiment, das der Waiblinger Unverpackt-Laden führt, ist auch im Kontakt mit den Kunden entstanden. Mohr und Grasmannsdorf gingen auf Wünsche ihrer Kunden ein. So sicherten sie sich ihre Stammkunden. Inzwischen hat sich die Produktanzahl eingependelt und liegt bei grob 840. Dazu kommt noch saisonale Ware.

In dem Unverpackt-Laden werden lose Lebensmittel für jede Mahlzeit angeboten. Für das Frühstück gibt es beispielsweise verschiedene Müslivariationen, getrocknete Früchte, Joghurts und Kaffeebohnen. Zum Kochen und Backen bietet der Laden Nudeln, Bohnen, Mehle, Gewürze und Öle. Ebenso können Snacks wie Gummibärchen und Kekse erworben werden. Außerdem können Kunden Produkte aus dem „täglichen Durchlauf“ kaufen, wie Seifen, Reinigungsmittel und Kerzen.

Die Ware füllen die Kunden selbst ab, in mitgebrachte Behälter. Von der Selbstbedienung sind die Käufer „immer wieder beeindruckt“, erzählt Martina Mohr. Weiter sagt sie: „Es ist auffällig, wie Neukunden in klassischen Mengen abfüllen wollen.“ Also etwa 250 oder 500 Gramm. Dabei solle man „einfach abfüllen, wie es einem gerade passt“, meinen die Inhaberinnen. Sollte ein Einkäufer keinen Behälter oder ein zu kleines Gefäß mitgebracht haben, sei dies kein Problem. Im Laden könne man dank eines Glaspfandsystems mit „geringem Aufpreis“ ein Glas ausleihen oder kaufen. Die „b:OHNE“ ist gleichzeitig Pfandannahmestelle für „klassische Joghurtgläser“. Diese werden dann im Betrieb weiterverwendet.

Herbstaktion: „Soup to go“ – aber nicht im Plastikbehälter, sondern im Glas

Obwohl es keinen Cafébereich im Laden gibt, wollen die Gesellschafterinnen dennoch etwas „zum Genießen“ anbieten. Für den Herbst planen sie eine „Soup to go“-Aktion. Interessierte können „einfach in den Laden kommen und sich eine Suppe aussuchen“, erzählt Uta Grasmannsdorf. Die Suppe soll dann in einem Wasserbecken erhitzt und in einem recycelbaren Glas verkauft werden.

Um die Suppe „entspannt genießen zu können“, seien ein Tisch und Stühle vor dem Laden geplant. Durch einen kleinen Essbereich erhoffen sich die Inhaberinnen „ausgiebige Gespräche“ mit ihren Kunden. Sie „hören den Kunden gerne zu“, sagt Martina Mohr.

Und diese Bindung zu den Kunden braucht der Laden auch, um auch nach seinem ersten Geburtstag im November bestehen zu können.