Wer sündhaft teure Menüs mit bretonischem Hummer oder Iberico Pluma mit Erdbeer-Salsa in unterkühlt-stylishem Ambiente genießen möchte, kann um das „Lamm“ in Bittenfeld getrost einen Bogen machen. Wer aber Rostbraten mit Spätzle und Salat für 14 Euro sucht, wird hier fündig. Die Einrichtung hat Seniorchef Walter Grund vor 54 Jahren selbst gebaut – heute steht er mit 88 Jahren noch immer in der Küche. Keine Frage, diese Wirtschaft ist etwas Besonderes – eine Mischung aus Landgasthof,