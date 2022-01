Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus sind die Menschen wieder verunsicherter – und das spüren auch die Reisebüros in Waiblingen deutlich. „Familien buchen an sich gerade gar nicht“, sagt Jochen Ziesel, Inhaber des Columbus-Reisebüros in der Bahnhofstraße 7. Wenn Leute in den Urlaub wollen, dann vor allem kurzfristig.

So drehen sich bei Jochen Ziesel Anfragen derzeit vor allem um Flugreisen im Monat Februar – und zwar zu den Kanarischen Inseln, nach Ägypten und auf die Malediven.