US-Generalkonsul Thatcher Scharpf besucht Firma Jung in Waiblingen-Beinstein

Wie läuft die betriebliche Ausbildung in Deutschland, bei einem Mittelständler mit Beziehungen in die USA? Das hat sich US-Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf in Waiblingen angeschaut. Er hat die Firma Jung Hebe- und Transporttechnik GmbH in Beinstein besucht.

Der Konsul und seine Delegation aus Frankfurt wurden von Vertretern des Wirtschaftsministeriums des Landes und der Handwerkskammer Stuttgart begleitet. „Das Ziel des Besuchs war es, Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf einen Eindruck eines mittelständischen Handwerksbetriebes zu vermitteln, der sowohl geschäftliche Beziehungen in die USA pflegt als auch im gewerblichen Sektor ausbildet“, so die Firma Jung.

Konsul spricht mit Azubis

Beim Firmenrundgang habe man Einblicke in die eigene Ausbildungsarbeit gegeben. „US-Generalkonsul Scharpf nutzte die Gelegenheit, um mit den Auszubildenden über ihre Ausbildungsinhalte und ihre Beweggründe für die Wahl eines handwerklichen Berufs zu sprechen.“

In der anschließenden Gesprächsrunde sei eine detaillierte Übersicht über das duale Ausbildungssystem in Deutschland vorgestellt worden. „Dabei wurde auch die aktuell schwierige Situation der ausbildenden Betriebe bei der Gewinnung von Auszubildenden beleuchtet“, so die Firma aus Waiblingen.

„Die Delegationen sprachen über mögliche Lösungsansätze und eventuelle Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung. Beispielsweise könnte ein befristeter Austausch den Beruf für Jugendliche interessanter machen und ihnen gleichzeitig einen Einblick in eine andere Arbeitskultur ermöglichen.“

Jung-Geschäftsführer Thomas Würthele betonte laut der Mitteilung die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik für den Erfolg von mittelständischen Unternehmen. „Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen einen Einblick in unsere Arbeit und Ausbildung geben konnten. Es war ein sehr produktiver und inspirierender Austausch“, so Würthele.

Nachwuchs gesucht

Die Jung Hebe- und Transporttechnik GmbH ist ein mittelständischer Betrieb mit Sitz in Waiblingen. Er ist seit über 50 Jahren im Geschäft.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung von Transporttechnik für den Schwerlastbereich und bildet seit vielen Jahren in den Handwerksberufen Feinwerkmechaniker, Konstruktionsmechaniker und Fachkraft Metalltechnik aus.

Und, darauf weist Jung hin: „Für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2023 sind noch freie Stellen verfügbar.“