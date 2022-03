Stihl gehört 2022 zu den „beliebtesten Familienunternehmen“ in Deutschland. Bei einer Online-Umfrage von „Deutschland Test“ und dem Magazin „Focus Money“ belegt der Waiblinger Motorsägenhersteller nach eigenen Angaben Platz drei, in Baden-Württemberg sogar Platz zwei. Doch was steckt hinter solchen Rankings?

Platz eins und zwei in Deutschland gingen laut „Deutschland Test“ an Miele und Ravensburger. Auf den Rängen vier und fünf liegen dm und der Schokoladenhersteller Alfred Ritter.