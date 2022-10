Vergleich mit Stuttgart: Wie flexibel sind die Kitas in Waiblingen für Eltern?

Je flexibler die Kinderbetreuung in Kitas ist, umso besser ist das für den Alltag von Müttern und Vätern – insbesondere wenn beide Elternteile berufstätig sind. Gleiches gilt auch für die Betreuung an Grundschulen. Wir haben die Lage in Waiblingen mit der Landeshauptstadt Stuttgart verglichen. Dabei hat uns diesmal nicht der Elternbeitrag interessiert, sondern allein das Ausmaß an Flexibilität, sei es bei Änderungen von Betreuungszeiten oder beim Abholen. Dabei haben wir auch drei Fälle von Beispielfamilien genommen und bei den Städten nachgefragt, wie sie damit umgehen.

Drei Fallbeispiele zum Thema Flexibilität: Vergleich von Waiblingen mit Stuttgart

1. Fall: Eine Familie hat zwei Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren. Ein Kind besucht die Ü-3-Betreuung (über drei Jahre alt), das andere Kind die U-3-Betreuung (unter drei Jahre alt). Die Eltern wollen die Kinder zur selben Uhrzeit hinbringen und abholen, da sie sonst zweimal fahren müssten. Dafür haben sie aber aus beruflichen Gründen keine Zeit. Kann der Wunsch der Eltern erfüllt werden – und falls ja: unter welchen Umständen?

Stadt Stuttgart: Kinder unterschiedlichen Alters, die dieselbe Einrichtung besuchen, werden laut Martin Thronberens, Pressesprecher der Stadt Stuttgart, in der Regel immer gemeinsam gebracht und abgeholt. „Allerdings muss die Zeit in Einklang mit den Abläufen der Einrichtung gebracht werden.“ Denn das jüngere Kind könnte ja gerade noch im Mittagsschlaf sein oder beim Essen – und darauf müssten die Eltern dann beim Abholen der Kinder natürlich Rücksicht nehmen.

Stadt Waiblingen: „Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es Ziel der Stadt Waiblingen, dass alle Kinder einer Familie dieselbe Kindertageseinrichtung besuchen können“, betont der städtische Fachbereich Bildung und Erziehung. Es werde deshalb in den städtischen Kindertageseinrichtungen eine Ü-3-Betreuung und eine U-3-Betreuung zu denselben Betreuungszeiten angeboten. In Abhängigkeit der gebuchten Betreuungszeit könnten die Kinder einer Familie zur selben Zeit in die Kita gebracht werden.

2. Fall: Eine alleinerziehende Mutter hat ein Kind im Alter von zwei Jahren. Das Kind besucht derzeit von Montag bis Freitag die U-3-Betreuung (unter drei Jahre alt) für acht Stunden, die Mutter möchte aber nun wegen ihres Jobs auf zehn Stunden aufstocken (GT10). Wie schnell geht der Wechsel, nachdem die Mutter das angekündigt hat – und was muss sie dafür genau tun? Und macht es einen Unterschied, aus welchem Grund heraus jemand eine Ausweitung der Betreuungszeit für sein Kind braucht? Sprich: Bekommt die alleinerziehende Mutter, die ihr Kind nun wegen der Arbeit länger betreuen lassen muss, eher den Platz als andere?

Stadt Stuttgart: Ob eine Früh- und/oder Spätbetreuung möglich ist, hängt laut dem Pressesprecher grundsätzlich nicht von dem Erhalt eines Platzes ab. „In dem geschilderten Fall müsste die Mutter direkt in der Einrichtung ihren Bedarf an längerer Betreuung mitteilen.“ Ob dieses Zusatzangebot möglich sei, hänge von folgenden Faktoren ab:

Die Einrichtung hat eine Betriebserlaubnis für eine zehnstündige Gruppe.

Es gibt Personal für die verlängerte Betreuung und das Angebot besteht real.

Es gibt noch Platz in der Früh-/Spätbetreuung (innerhalb der betriebserlaubten Kinderzahl).

Stadt Waiblingen: „Es wird grundsätzlich eine GT-Betreuungszeit von zehn Stunden angeboten, so dass eine Erweiterung bei Bedarf möglich ist“, heißt es von Seiten der Stadt. Gegebenenfalls wäre kurzzeitig eine entsprechend angepasste Personaleinsatzplanung abzuwarten. „Seitens der Familie muss lediglich der Bedarf gemeldet werden.“ Soweit bereits eine Ganztagesbetreuung erfolgt (ab acht Stunden), ist für die Mutter ein Wechsel oder eine erneute Vergabe nicht erforderlich.

3. Fall: Eine Familie hat zwei Kinder, die beide die Grundschule besuchen (2. Klasse und 4. Klasse). Die Eltern arbeiten beide Vollzeit, sie können ihr Kind frühestens ab 17 Uhr abholen, manchmal wird aber selbst das zu knapp und deshalb wäre eigentlich 17.30 Uhr besser. Kann der Wunsch der Eltern erfüllt werden, dass ihre Kinder bis 17.30 Uhr betreut werden?

Stadt Stuttgart: Die Stuttgarter Grundschulen wurden laut Pressesprecher Martin Thronberens seit 2012 sukzessive in Richtung Ganztagsschule ausgebaut. „In den Ganztagsschulen und sogenannten Schülerhäusern ist eine Betreuung bis längstens 17 Uhr möglich.“

Stadt Waiblingen: An allen zehn Waiblinger Grundschulen wird laut dem Fachbereich Bildung und Erziehung im Anschluss an das AG-Angebot beziehungsweise nach Unterrichtsende eine Betreuung am Nachmittag angeboten (Module flex. NM beziehungsweise NM). Die Stadt hat in ihren zehn Einrichtungen für Schulkinder berufstätiger Eltern täglich eine Betreuung bis 17.30 Uhr.

Allgemein kann eine Änderung der gebuchten Betreuungszeiten in Waiblingen relativ zeitnah vorgenommen werden. „Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechende Plätze für die gewünschte Betreuungszeit vorhanden sind und eine Personaleinsatzplanung möglich ist“, heißt es von Seiten der Stadt. In der Regel werde eine Änderung der Betreuungszeit zum nächsten Monat vorgenommen. „Eine Verkürzung kann auch sehr kurzfristig erfolgen“, betont der Fachbereich Bildung und Erziehung.

Waiblingen ist es wichtig, dass Kinder, die länger da sind, eine warme Mahlzeit essen

Im Rahmen der jeweiligen Öffnungszeiten der Einrichtung und der gebuchten Betreuungszeiten kann in Waiblingen ein Kind jederzeit gebracht und abgeholt werden. Die Stadt bietet für die Betreuungszeiten Kombi-Modelle an, die sich laut dem Fachbereich Bildung und Erziehung an den überwiegenden Bedarfen der Familien orientieren. Empfohlen wird, dass das Kind an den gemeinsamen Angeboten teilnehmen kann. Der Stadt ist es nach eigenen Angaben darüber hinaus wichtig, dass Kinder, die für längere Zeit in der Einrichtung betreut werden, eine warme Mahlzeit erhalten. Das Mittagessen ist deshalb im Angebot und in den Gebühren enthalten.

Stuttgart: Kitakinder können zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt werden

Eine Veränderung der Betreuungsform von Kitas in Stuttgart erfolgt im Rahmen eines Beschlusses des Gemeinderats. Anschließend müsste laut Pressesprecher Martin Thronberens eine neue Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt erteilt werden. Dauer bis zur Umsetzung: Minimum ein Jahr. Dass ein Kind von Montag bis Freitag in der Kita an den einzelnen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten abgeholt wird, ist nach Angaben von Martin Thronberens möglich – „muss aber mit den Abläufen in einer Kita in Einklang gebracht werden“. Dass man sein Kind an einer Stuttgarter Kita nicht an fünf Tagen in der Woche fürs Mittagessen anmeldet, sondern nur an einzelnen Tagen, ist hingegen nicht möglich. Es ist laut dem Pressesprecher Vorgabe des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS), dass bei Ganztagsplätzen ein Mittagessen angeboten wird. „Dies ist als Pauschalbetrag mit der Kitagebühr verknüpft.“

Stuttgart: Laufendes „Kommen und Gehen“ in Kita nicht zielführend

Innerhalb eines Zeitrahmens ist es in Stuttgart möglich, von Montag bis Freitag sein Kind in der Kita an den einzelnen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten zur Kita zu bringen. Allerdings würde laut Martin Thronberens ein laufendes „Kommen und Gehen“ von Kindern nicht dem Tagesablauf respektive den Bildungsangeboten und dem Gruppengefüge entsprechen – und damit nicht dem Ziel einer Kita und dem Bedürfnis von Kindern. „Der mögliche Zeitkorridor muss mit der jeweiligen Kita abgestimmt werden.“

In Schülerhäusern in Stuttgart, die ein freiwilliges Angebot an Schulen durch einen Jugendhilfeträger sind, können Kinder auch an den einzelnen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten abgeholt werden. Anders ist das an Ganztagsschulen: Hier besteht je nach gewählter Form Schulpflicht.

Grundschul-Betreuung in Waiblingen: Unterschiedliche Module buchbar

Für Grundschulkinder können in städtischen Einrichtungen in Waiblingen an den einzelnen Wochentagen unterschiedliche Betreuungsmodule gebucht werden. „Bei den Horten muss die Nachmittagsbetreuung jedoch mindestens an zwei Wochentagen gebucht werden“, stellt der Fachbereich Bildung und Erziehung klar. Innerhalb der gebuchten Betreuungszeiten könne ein Kind jederzeit abgeholt werden, soweit es sich nicht um verpflichtende schulische Angebotszeiten handelt.