Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren, Kurzarbeit und Home-Office: All das hat während des Corona-Shutdowns im Frühjahr zu einem verringerten Verkehrsaufkommen auf den Straßen geführt. Was jeder, der in diesen Wochen unterwegs war, subjektiv beobachten konnte, findet sich durch die Daten der Blitzersäulen bei Waiblingen an den Bundesstraßen B 14 und B 29 bestätigt. Besonders offensichtlich zeigt sich die Corona-Delle im statistischen Vergleich im April.

