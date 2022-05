Verschobene Flüchtlingsheim-Sanierung am Kätzenbach: Was Waiblingen jetzt tut

Waiblingen braucht vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs dringend weitere Unterkünfte für Flüchtlinge. Deshalb sollte im April 2022 eigentlich der Baubeschluss für die Sanierung des einstigen Schwesternwohnheims am Kätzenbach gefasst werden, inklusive Arbeiten am benachbarten Marienheim. Doch der Gemeinderat hatte wegen der hohen Kosten von 1,66 Millionen Euro große Bedenken – vor allem weil die Stadt nur Mieter des Objekts ist. Deshalb wurde die Entscheidung vertagt – und die große Frage ist: Wie geht es jetzt weiter?

Hätte Waiblingen im April für die Sanierung des Schwesternwohnheims gestimmt, wäre diese frühestens im Frühjahr 2023 fertig gewesen

Seit vielen Wochen können die rund 40 Plätze im Schwesternwohnheim wegen des schlechten Gebäudezustands nicht mehr genutzt werden. Hätte sich der Gemeinderat für die Sanierung entschieden, wäre diese im günstigsten Fall im Frühjahr 2023 abgeschlossen gewesen. Klar ist nun: Wird diese Lösung doch noch gewählt, wird es auf jeden Fall eine zeitliche Verzögerung geben.

Thema soll noch vor der Sommerpause im Ausschuss vorberaten werden

Auf Nachfrage gab Baubürgermeister Dieter Schienmann nun bekannt, dass das Thema noch vor der Sommerpause im Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt (PTU) vorberaten werden soll – unter Zugrundelegung der aktuellen Unterbringungszahlen und des Gesprächsergebnisses mit der Grundstückseigentümerin. Dabei handelt es sich um die katholische Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung, die unter anderem in Waiblingen-Süd das Haus Miriam betreibt.

Baubürgermeister Schienmann: Situation erlaubt keine gesicherten Prognosen

Was mögliche andere Unterkünfte für Flüchtlinge angeht, die eine Sanierung des Schwesternwohnheims überflüssig machen würden, verweist Schienmann darauf, dass die Stadt bei der Unterbringung Geflüchteter grundsätzlich in Alternativen denke – „da die Situation keine gesicherten Prognosen erlaubt“. Alternativen könnten laut dem Baubürgermeister in der Anmietung weiterer Flächen bestehen oder der Errichtung oder Beschaffung weiterer baulicher Anlagen. Hierzu gebe es laufende Gespräche mit Eigentümern und Planungen beziehungsweise Angebotsverfahren, die jedoch noch keinen so konkreten Stand hätten, dass bereits darüber berichtet werden könnte.

Baubürgermeister Dieter Schienmann: „Die städtischen Unterkünfte weisen noch eine freie Kapazität von circa 37 Plätzen auf“

Derzeit sind 277 Personen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Diese befinden sich am Kätzenbach, in der Winnender Straße und in der Max-Eyth-Straße. Hierbei kommen noch rund 280 Flüchtende aus der Ukraine hinzu, die nahezu ausschließlich in privaten Unterkünften untergebracht wurden. „Die städtischen Unterkünfte weisen noch eine freie Kapazität von circa 37 Plätzen auf“, betont Schienmann. Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie reduziere sich diese Zahl allerdings um circa ein Drittel – denn schließlich müssen noch Quarantänezimmer frei gehalten werden.

Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine kann sich weiter erhöhen - mit Konsequenzen für Waiblingen

Waiblingen hat nach Angaben des Baubürgermeisters für 2022 noch eine Aufnahmequote zu erfüllen. 80 Personen müssen demnach noch untergebracht werden. „Das spiegelt den Stand Ende April 2022 wider.“ Diese Zahl werde jedoch laufend aktualisiert und könne sich – je nach Verlauf der Ukraine-Krise – auch noch erhöhen. „Für das Jahr 2023 kann noch keine Aussage über die Zahl der unterzubringenden Personen getroffen werden“, so Schienmann. Es müsse zudem bedacht werden, dass sich die Zahl der unterzubringenden Personen im Jahr 2022 noch stark erhöhen könne, sobald Familienangehörige der sich bereits hier befindlichen Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland kämen.

Des Weiteren kann nach Schienmanns Einschätzung nicht davon ausgegangen werden, dass alle in privaten Unterkünften untergebrachte Personen auch mittel- und langfristig in diesem privaten Wohnraum verbleiben. „Bereits jetzt kann die Erfahrung gemacht werden, dass dieser Personenkreis ebenfalls auf städtische Unterkünfte angewiesen sein wird.“