Seit Monaten sucht Waiblingen einen neuen Ortsvorsteher für Hohenacker, nachdem Fatih Ozan das Amt abgegeben hat, um Stadtkämmerer zu werden. Damit zwischenzeitlich nicht zu viel Arbeit liegenbleibt, musste die Vertretung von Markus Motschenbacher übernommen werden, der bereits Ortsvorsteher von Hegnach ist.

Solche Vertretungen waren auch in der Vergangenheit üblich, etwa in Bittenfeld oder in Neustadt. Damit Markus Motschenbacher auch Sitzungen des Ortschaftsrats von Hohenacker