Verunsicherung wegen Grundsteuer: Drei Viertel haben noch nicht abgegeben

Innerhalb der kommenden vier Wochen, bis Ende Oktober, müssen Eigentümer eigentlich ihre Grundsteuererklärung abgeben – doch viele haben es noch nicht getan. Eine Waiblinger Steuerberaterin etwa hat noch über 150 offene Fälle vorliegen. Sie kritisiert die baden-württembergische Finanzverwaltung. Verunsicherten Steuerpflichtigen will die VHS helfen und bietet dafür sogar am bevorstehenden Feiertag ein mehrstündiges Seminar an.

Bis Mittwoch sind laut Landesfinanzministerium 1,3 Millionen Grundsteuererklärungen eingangen. Das entspreche rund 24 Prozent aller Erklärungen, so Pressesprecherin Jasmin Bühler. Drei Viertel fehlen also noch.

Bei Steuerberaterin Sabine Kögel-Schlecker aus Neustadt melden sich nach ihren Angaben viele Waiblinger, die sich nicht länger mit der Grundsteuer befassen wollen. Viele seien mit der Steuersoftware Elster nicht klargekommen. Über die Online-Formulare läuft jedoch die Grundsteuererklärung.

Zwar sind Ausnahmen möglich: "Das gilt zum Beispiel für Personen, die keinen Computer und/oder kein Internet haben", so Ministeriumssprecherin Bühler. "Es muss also hinlängliche Gründe für die Ausnahmen geben. Es reicht nicht, zu sagen: 'Ich habe meine Steuererklärung sonst auch immer auf Papier abgegeben' oder 'Ich habe keine Lust auf Elster'. Die Gründe müsse man mündlich gegenüber dem Finanzamt "glaubhaft" darlegen. Das Papierformular kann man beim Amt abholen.

Aber, so Steuerberaterin Sabine Kögel-Schlecker: Sie habe einige Kunden, die auch mit der Papiervariante überfordert waren.

„Steuerberater haben genug Geschäft“

Noch viele Grundsteuer-Fälle auf der To-do-Liste hätten sicher auch ihre Branchenkollegen, so die Steuerexpertin. „Da müssen wir Gas geben.“ Über die vielen zusätzlichen Aufträge aufgrund der Grundsteuer freut sie sich nicht: „Wir Steuerberater haben genug Geschäft.“ Gerade zum Beispiel auch viele Einkommensteuererklärungen für 2020.

Die Grundsteuer hätte sie nicht gebraucht, sagt sie. „Ich habe schon eine Sieben-Tage-Woche. Mehr geht nicht.“

Was Sabine Kögel-Schlecker besonders ärgert: Die Finanzverwaltung habe doch die nötigen Daten alle schon aus den früheren Jahren. Sie hält es für ein „Unding“, das alles erneut übermitteln zu müssen.

Die Sprecherin des Ministeriums sagt dazu: Die Daten von verschiedenen Stellen zusammenzuführen, sei naheliegend. "Wir haben das daher auch als Erstes geprüft. Leider ist eine vollmaschinelle Grundsteuerreform jedoch nicht umsetzbar. Die Daten existieren nicht in der Form, dass sie die Finanzämter unmittelbar nutzen könnten."

Das Ministerium erklärt auf seiner Internetseite: „Beispielsweise sind die Grundbucheinträge nicht immer aktuell, wenn etwa das Grundbuch nach einem Erbfall nicht berichtigt wurde.“

Noch nicht alle Grundsteuer-Daten sind der Verwaltung bekannt, so das Ministerium

Und: „Manche Angaben sind der Steuerverwaltung bislang auch gar nicht bekannt, weil sie nun wegen des Landesgrundsteuergesetzes komplett neu erhoben werden. Zum Beispiel muss jetzt zum ersten Mal angegeben werden, ob ein Grundstück hauptsächlich zum Wohnen genutzt wird. Nur dann kann es bei der Berechnung der zu zahlenden Grundsteuer auch bessergestellt werden.“

In den letzten Jahren musste die Grundsteuer überarbeitet werden, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Einheitsbewertung als nicht verfassungskonform eingestuft hatte. Der Landtag von Baden-Württemberg hat in der Folge ein eigenes Gesetz verabschiedet. Ab 2025 wird die Grundsteuer danach berechnet.

Für private oder betriebliche Grundstücke (Grundsteuer B) kommt es künftig nicht mehr darauf an, welche Immobilie auf einem Grundstück steht, sondern nur, wie groß und wie wertvoll das Grundstück ist. Wird das Grundstück vor allem bewohnt, verringert sich die Steuer. Begünstigt werden laut Finanzministerium auch der soziale Wohnungsbau und Kulturdenkmäler.

So wird die Grundsteuer berechnet

Zur Berechnung ab 2025 gilt die Formel: Grundsteuer = Grundsteuerwert (Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) x Steuermesszahl x Hebesatz der Kommune.

Als Beispiel nennt das Ministerium auf seiner Website: „Grundstückseigentümerin S hat ein Einfamilienhaus auf einem 400 Quadratmeter großen Grundstück. Der Bodenrichtwert beträgt zum 1. Januar 2022 250 Euro pro Quadratmeter. Der neue Hebesatz der Gemeinde G, in der sich das Grundstück befindet, soll für die neue Grundsteuer bei 350 Prozent liegen.“

Dann berechnet sich der Grundsteuerwert so: 400 qm x 250 Euro/qm = 100.000 Euro;

der Steuermessbetrag ergibt sich so: Die Steuermesszahl von 1,3 ‰ wird wegen der Wohnnutzung um 30 Prozent reduziert auf 0,91 ‰. Der Grundsteuerwert von 100.000 Euro wird damit multipliziert: Der Steuermessbetrag liegt somit bei 91 Euro;

Die Grundsteuer pro Jahr errechnet sich aus dem Steuermessbetrag und dem Hebesatz der Kommune: 91 Euro x 350 % = 318,50 Euro.

Für das Einfamilienhaus werden im Beispiel also 318,50 Euro pro Jahr fällig. Echte Grundstückseigentümer können so aber noch nicht berechnen, was sie ab 2025 zahlen müssen: Der künftige Hebesatz der Gemeinden steht noch nicht fest.

Hebesatz für Grundsteuer in Waiblingen: 390 Prozent bislang

In Waiblingen liegt er bislang bei 390 Prozent. Die Stadt verweist auf ihrer Internetseite auf ein Dokument des Finanzministeriums, in dem es heißt: „Der neue Hebesatz wird sich vielerorts von dem bisherigen Hebesatz teilweise deutlich unterscheiden.“

Aber: „Die Gemeinde/Stadt kann den Hebesatz für 2025 erst festsetzen, wenn sie für die auf ihrem Gebiet liegenden Grundstücke die neuen Messbeträge aus den Messbescheiden des Finanzamts kennt. Diese Datenbasis wird den Gemeinden/Städten voraussichtlich erst im Jahr 2024 vollständig vorliegen.“

Bekannt sind hingegen seit dem Sommer die neuen Bodenrichtwerte. In Waiblingen bewegen sie sich für Wohngebiete in der Kernstadt zwischen knapp unter 700 bis über 1400 Euro pro Quadratmeter. Von den im Ministeriumsbeispiel genannten 250 Euro ist Waiblingen also weit entfernt. Auch in den Ortschaften sind die Bodenrichtwerte hoch: in Bittenfeld zum Beispiel bei 800 bis 900 Euro, in Beinstein zwischen 780 und 1100 Euro.

VHS: Grundsteuer "treibt die Menschen um"

Das Thema Grundsteuer „treibt die Menschen um und sie sind verunsichert“, heißt es von der Volkshochschule Unteres Remstal. Sie will daher mit einem kurzfristig organisierten Kurs helfen und beim Ausfüllen von Formularen unterstützen. Bei einem vorherigen Kurs von Referent Volker Riechert an anderem Ort habe es rund 50 Teilnehmende gegeben, so VHS-Sprecherin Martina Ueberschaar. In Waiblingen findet der Kurs am Tag Montag, 3. Oktober, statt, von 16.30 bis 20.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 72 Euro. Anmeldung unter Tel. 0 71 51/95 88 00, info@vhs-unteres-remstal.de oder online.